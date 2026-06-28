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JSW Motors की इन धाकड़ SUV होगा जलवा, गजब है रोड प्रेजेंस, हर कोई देखेगा मुड़-मुड़ कर

अगर आप भीड़ से हट कर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो JSW Motors की अपकमिंग एसयूवी आपको जरूर इंप्रेस करने वाली हैं। इन एसयूवी का डिजाइन कमाल का है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kumar Prashant SinghJun 28, 2026 03:18 pm IST
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JSW Motors की इन धाकड़ SUV होगा जलवा, गजब है रोड प्रेजेंस, हर कोई देखेगा मुड़-मुड़ कर

JSW Motors कार मार्केट में अपनी एंट्री की तैयारी कर रहा है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपने कई नए प्रोडक्ट्स को लाने वाली है। अगर आप भीड़ से हट कर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो JSW Motors की अपकमिंग एसयूवी आपको जरूर इंप्रेस करने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कंपनी की इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली नई एसयूवीज के बारे में।

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Jetour T2

इस SUV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि यह इस साल अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगी। इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। उम्मीद है कि इसमें 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा। यह पूरा सेटअप मिलकर लगभग 375 bhp की पावर और 610 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसकी कीमत 30 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Chery iCar V23

यह एसयूवी अभी इनिशियल टेस्टिंग फेज में है और इसीलिए इसके हेवी कैमोफ्लाज्ड वर्जन को रोड्स पर देखा गया है। iCAR V23 में उभरे हुए वील आर्च, 'मोनोब्लॉक' स्टाइल के अलॉय वील और राउंड एलईडी हेडलाइट्स शामिल हैं। फ्रंट में आपको एक शानदार बम्पर और ऊंचा बोनट देखने को मिलेगा, जो इसकी रोड प्रेजेंस को धांसू बनाते हैं। ग्लोबल मार्केट में चेरी आईकार वी23 कॉम्पैक्ट और मिडसाइज क्रॉसओवर का एक रेट्रो-स्टाइल ऑप्शन है। डिजाइन के मामले में यह कई बेहतरीन कलर ऑप्शन और ऐड-ऑन किट के साथ आती है, जिससे इसका लुक और भी शानदार हो जाता है। ग्लोबल मार्केट में यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। इसकी रेंज 510 किमी तक की है।

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Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8 भी जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में भारत में इस SUV के लिए डिजाइन पेटेंट फाइल किया है, जिससे संकेत मिलता है कि शुरुआती प्रोडक्ट्स के बाद इसे लॉन्च किया जा सकता है। Tiggo 8 एक बड़ी थ्री-रो SUV है जिसकी लंबाई 4.7 मीटर से ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में Tiggo 8 कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन शामिल हैं।

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Jaecoo J5 EV

JSW मोटर्स एक फुली इलेक्ट्रिक SUV भी लॉन्च करेगी, और यह भारत में Jaecoo J5 EV SUV होगी। आने वाले दूसरे मॉडल्स की तरह, इस SUV को भी रोड टेस्ट के दौरान Chery iCar V23 के साथ देखा गया है। इसकी स्टाइलिंग रेंज रोवर वेलार और इवोक जैसी लग्जरी SUV से इंस्पायर्ड है। J5 EV में आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो लगभग 210 से 211 bhp की पावर और 288 Nm का टॉर्क देगी। इसमें लगभग 58.9 से 60.9 kWh का बैटरी पैक होगा और इसकी ड्राइविंग रेंज 400 km से 460 km के बीच हो सकती है।

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