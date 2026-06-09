लग्जरी इंटीरियर, मल्टी इंजन, गजब की सेफ्टी; 8 लाख घरों तक पहुंचने वाली SUV की फोटो गैलरी

वेन्यू खरीदना भी महंगा हुआ

हुंडई वेन्यू की कीमत में 0.08% या 13,600 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत अभी भी 7,99,900 रुपए ही है। ज्यादातर बेस वैरिएंट की कीमत में 700 रुपए ही बढ़ाए गए हैं।