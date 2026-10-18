अगले एक साल में लॉन्च हो सकती हैं Hyundai की 5 नई कारें, लिस्ट में न्यू जेनरेशन क्रेटा भी

हुंडई HE1i

हुंडई एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV को मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसे फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसका डेब्यू दिसंबर 2026 तक होने की उम्मीद है। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसे भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसका मुकाबला टाटा पंच EV और सिट्रोएन eC3 से होगा। इसमें 42kWh और 51.4kWh के बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की संभावना है।