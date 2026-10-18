अगले एक साल में लॉन्च हो सकती हैं Hyundai की 5 नई कारें, लिस्ट में न्यू जेनरेशन क्रेटा भी

हुंडई आने वाले एक साल में नई इलेक्ट्रिक SUV से लेकर अपनी पॉप्युलर क्रेटा, अल्काजार और i20 के न्यू जेनरेशन लॉन्च कर सकती है। इनमें कुछ मॉडल 2026 के आखिर में आ सकते हैं। जबकि, बाकी कारों की एंट्री 2027 में होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों में क्या खास मिल सकता है।
हुंडई एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV को मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसे फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसका डेब्यू दिसंबर 2026 तक होने की उम्मीद है। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसे भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसका मुकाबला टाटा पंच EV और सिट्रोएन eC3 से होगा। इसमें 42kWh और 51.4kWh के बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की संभावना है।
हुंडई क्रेटा का नया जेनरेशन 2027 में लॉन्च हो सकता है। नई क्रेटा में K3 प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन्स में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के तौर पर देखने को मिल सकता है। इससे बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है।
हुंडई नई जेनरेशन अल्काजार पर भी काम कर रही है। इसे नई क्रेटा वाले K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। नई अल्काजार की लॉन्चिंग 2027 के मध्य से लेकर साल के आखिर तक होने की संभावना है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख से 27 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसमें नए डिजाइन और फीचर अपडेट देखने को मिल सकते हैं।
हुंडई 4th जेनरेशन i20 को ब्राजील में लॉन्च कर चुकी है। भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। नई i20 में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। इंडियन मॉडल के डिजाइन, फीचर्स और इंजन की जानकारी लॉन्च के करीब सामने आ सकती है।
हुंडई ने कन्फर्म किया है कि ग्रैंड i10 नियॉस की नई जनरेशन 2027 में लॉन्च होगी। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स मिल सकते हैं। कंपनी इसका सीएनजी वेरिएंट भी ला सकती है।