8 फोटो के साथ जानिए हुंडई कारों का डिस्काउंट, ₹1 लाख सस्ते में मिल रही क्रेटा; देखें वेन्यू, ऑरा पर ऑफर

हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा 1 लाख रुपए तक के फायदे के साथ उपलब्ध है। बेस ई ट्रिम को छोड़कर, एन लाइन सहित सभी पेट्रोल वैरिएंट पर 35,000 रुपए की नकद छूट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर मिलता है। बेस ई पेट्रोल वैरिएंट चुनने वालों को 5,000 रुपए की बहुत कम नकद छूट मिलती है। क्रेटा के डीजल वैरिएंट पर केवल 5,000 रुपए का स्क्रैपेज लाभ मिलता है।
CVT गियरबॉक्स के साथ वरना के प्री-फेसलिफ्ट वैरिएंट पर 95,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 50,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी ऑफर या 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इस बीच, प्री-फेसलिफ्ट वरना के MT और DCT वैरिएंट पर 25,000 रुपए की कम नकद छूट मिलती है।
क्रेटा इलेक्ट्रिक के सभी वैरिएंट पर 85,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए की नकद छूट, 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। क्रेटा के इलेक्ट्रिक समकक्ष की कीमत 18.02 लाख रुपए से शुरू होती है और 23.67 लाख रुपए तक जाती है। इसका मुकाबला मारुति ई विटारा, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और विनफास्ट वीएफ6 से है।
बेस एरा ट्रिम को छोड़कर, हुंडई ग्रैंड i10 निओस के पेट्रोल-ऑपरेटेड वैरिएंट पर 78,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 30,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। हालांकि, हैचबैक के CNG वैरिएंट पर 25,000 रुपए की थोड़ी कम नकद छूट मिलती है।
अल्काजार के पेट्रोल वैरिएंट पर 75,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। इसमें 40,000 रुपए की नकद छूट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ और 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर शामिल है। अल्काजार के डीजल वैरिएंट पर 10,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर मिलता है। अल्काजार की एक्स-शोरूम कीमतें 14.5 लाख रुपए से 21.1 लाख रुपए तक हैं।
एरा ट्रिम को छोड़कर, हुंडई i20 के सभी वैरिएंट (एन लाइन सहित) पर 63,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 25,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। हालाँकि, एरा ट्रिम पर नकद छूट नहीं मिलती है, लेकिन यह 20,000 रुपए तक के एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और सरकारी कर्मचारी या 3,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफर के साथ आता है।
प्री-फेसलिफ्ट एक्सटर पर 43,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। एमटी और एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेट्रोल से चलने वाले एस, एस एक्जीक्यूटिव, एस स्मार्ट और एस+ ट्रिम्स पर 25,000 रुपए की नकद छूट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर मिलता है। टॉप SX और SX(O) वैरिएंट पर 15,000 रुपए की कम नकद छूट मिलती है। चुने गए ट्रिम के आधार पर CNG वैरिएंट पर 43,000 रुपए तक का लाभ भी मिलता है।
हुंडई ऑरा पर 25,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। इसमें 20,000 रुपए तक की नकद छूट और 5,000 रुपए का स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। 6 लाख रुपए से 8.6 लाख रुपए की कीमत सीमा के साथ, ऑरा का मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और टाटा टिगोर से है।
सेकंड जनरेशन की हुंडई वेन्यू के सभी वैरिएंट पर केवल 5,000 रुपए का स्क्रैपेज लाभ मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से 15.64 रुपए तक हैं। इसका मुकाबला वेन्यू मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और सिरोस, महिंद्रा XUV3XO, स्कोडा काइलक और टाटा नेक्सन जैसी कारों से होता है।