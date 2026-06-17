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8 फोटो के साथ जानिए हुंडई कारों का डिस्काउंट, ₹1 लाख सस्ते में मिल रही क्रेटा; देखें वेन्यू, ऑरा पर ऑफर

आप इस महीने हुंडई की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल सकते हैं। दरअसल, कंपनी अपनी सभी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। इसमें क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर, ऑरा, i10, i20, अल्काजार समेत दूसरे मॉडल भी शामिल हैं। किस कर पर आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं।

Narendra JijhontiyaJun 17, 2026 09:18 pm IST
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1. हुंडई क्रेटा पर 1 लाख रुपए तक का फायदा

हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा 1 लाख रुपए तक के फायदे के साथ उपलब्ध है। बेस ई ट्रिम को छोड़कर, एन लाइन सहित सभी पेट्रोल वैरिएंट पर 35,000 रुपए की नकद छूट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर मिलता है। बेस ई पेट्रोल वैरिएंट चुनने वालों को 5,000 रुपए की बहुत कम नकद छूट मिलती है। क्रेटा के डीजल वैरिएंट पर केवल 5,000 रुपए का स्क्रैपेज लाभ मिलता है।

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2. हुंडई वरना पर 95,000 रुपए तक का फायदा

CVT गियरबॉक्स के साथ वरना के प्री-फेसलिफ्ट वैरिएंट पर 95,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 50,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी ऑफर या 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इस बीच, प्री-फेसलिफ्ट वरना के MT और DCT वैरिएंट पर 25,000 रुपए की कम नकद छूट मिलती है।

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3. हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 85,000 रुपए तक का फायदा

क्रेटा इलेक्ट्रिक के सभी वैरिएंट पर 85,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए की नकद छूट, 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। क्रेटा के इलेक्ट्रिक समकक्ष की कीमत 18.02 लाख रुपए से शुरू होती है और 23.67 लाख रुपए तक जाती है। इसका मुकाबला मारुति ई विटारा, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और विनफास्ट वीएफ6 से है।

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4. हुंडई ग्रैंड i10 निओस पर 78,000 रुपए तक का फायदा

बेस एरा ट्रिम को छोड़कर, हुंडई ग्रैंड i10 निओस के पेट्रोल-ऑपरेटेड वैरिएंट पर 78,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 30,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। हालांकि, हैचबैक के CNG वैरिएंट पर 25,000 रुपए की थोड़ी कम नकद छूट मिलती है।

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5. हुंडई अल्काजार पर 75,000 रुपए तक का फायदा

अल्काजार के पेट्रोल वैरिएंट पर 75,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। इसमें 40,000 रुपए की नकद छूट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ और 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर शामिल है। अल्काजार के डीजल वैरिएंट पर 10,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर मिलता है। अल्काजार की एक्स-शोरूम कीमतें 14.5 लाख रुपए से 21.1 लाख रुपए तक हैं।

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6. हुंडई i20 पर 63,000 रुपए तक का फायदा

एरा ट्रिम को छोड़कर, हुंडई i20 के सभी वैरिएंट (एन लाइन सहित) पर 63,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। इसमें 25,000 रुपए की नकद छूट, 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। हालाँकि, एरा ट्रिम पर नकद छूट नहीं मिलती है, लेकिन यह 20,000 रुपए तक के एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और सरकारी कर्मचारी या 3,000 रुपए के कॉर्पोरेट ऑफर के साथ आता है।

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7. हुंडई एक्सटर पर 43,000 रुपए तक का फायदा

प्री-फेसलिफ्ट एक्सटर पर 43,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। एमटी और एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेट्रोल से चलने वाले एस, एस एक्जीक्यूटिव, एस स्मार्ट और एस+ ट्रिम्स पर 25,000 रुपए की नकद छूट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज लाभ और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर मिलता है। टॉप SX और SX(O) वैरिएंट पर 15,000 रुपए की कम नकद छूट मिलती है। चुने गए ट्रिम के आधार पर CNG वैरिएंट पर 43,000 रुपए तक का लाभ भी मिलता है।

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8. हुंडई ऑरा पर 25,000 रुपए तक का फायदा

हुंडई ऑरा पर 25,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। इसमें 20,000 रुपए तक की नकद छूट और 5,000 रुपए का स्क्रैपेज ऑफर शामिल है। 6 लाख रुपए से 8.6 लाख रुपए की कीमत सीमा के साथ, ऑरा का मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और टाटा टिगोर से है।

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9. हुंडई वेन्यू पर 5,000 रुपए तक का फायदा

सेकंड जनरेशन की हुंडई वेन्यू के सभी वैरिएंट पर केवल 5,000 रुपए का स्क्रैपेज लाभ मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से 15.64 रुपए तक हैं। इसका मुकाबला वेन्यू मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और सिरोस, महिंद्रा XUV3XO, स्कोडा काइलक और टाटा नेक्सन जैसी कारों से होता है।

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