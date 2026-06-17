8 फोटो के साथ जानिए हुंडई कारों का डिस्काउंट, ₹1 लाख सस्ते में मिल रही क्रेटा; देखें वेन्यू, ऑरा पर ऑफर

1. हुंडई क्रेटा पर 1 लाख रुपए तक का फायदा

हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा 1 लाख रुपए तक के फायदे के साथ उपलब्ध है। बेस ई ट्रिम को छोड़कर, एन लाइन सहित सभी पेट्रोल वैरिएंट पर 35,000 रुपए की नकद छूट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज लाभ, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर मिलता है। बेस ई पेट्रोल वैरिएंट चुनने वालों को 5,000 रुपए की बहुत कम नकद छूट मिलती है। क्रेटा के डीजल वैरिएंट पर केवल 5,000 रुपए का स्क्रैपेज लाभ मिलता है।