JSW Combat से लेकर हुंडई बेयॉन तक, आने वाली हैं ये टॉप 5 SUV, लिस्ट में EV भी

साल 2026 के आखिरी दो महीने एसयूवी लवर्स के लिए बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। इन दो महीनों में मार्केट में कई नई एसयूवी की एंट्री होने वाली हैं। इनमें कुछ की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है और कुछ के लॉन्च होने की उम्मीद है। इन अपकमिंग एसयूवी में इलेक्ट्रिक एसयूवी, प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल और दमदार परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग टॉप 5 एसयूवी का बारे में।
हुंडई बेयॉन की कीमतों का ऐलान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। यह वेन्यू और क्रेटा के बीच वाले सेगमेंट में ऑफर की जाएगी। इसकी लंबाई करीब 4.2 मीटर होगी। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 113 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देगा। इंजन के साथ 6-स्पीड मैन्युअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.6 लाख रुपये से 14.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
होंडा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी 0 अल्फा के प्रोडक्शन मॉडल को 2 दिसंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है। यह भारत में कंपनी की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार होगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh के दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। इसकी रेंज और कीमत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
महिंद्रा दिसंबर 2026 में विजन S कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ला सकती है। यह कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा बॉक्सी हो सकता है। इसमें राउंड प्रोजेक्टर हेडलैंप, रगेड फ्रंट बंपर, पैनोरमिक सनरूफ और टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिलने की उम्मीद है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.5 लाख रुपये हो सकती है।
JSW ग्रुप अपनी नई कार कंपनी JSW मोटर्स के तहत पहली एसयूवी कॉम्बैट को 4 दिसंबर 2026 को इंट्रोड्यूस करेगा। जेटूर T2 पर बेस्ड यह 5-सीटर एसयूवी छत्रपति संभाजीनगर में असेंबल की जाएगी। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 18.4 kWh बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। इसका टोटल पावर आउटपुट 360 PS और 610 Nm हो सकता है। इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और लेवल-2 ADAS भी मिल सकता है। इसकी कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
MG की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी IM6 को भारत में इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। इसे कंपनी के MG Select डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में यह रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती है। इसके RWD वर्जन में करीब 408 PS और AWD वर्जन में 778 PS की पावर मिलती है। AWD मॉडल 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3.4 सेकेंड में पकड़ सकता है।