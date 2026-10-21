JSW Combat से लेकर हुंडई बेयॉन तक, आने वाली हैं ये टॉप 5 SUV, लिस्ट में EV भी

JSW मोटर्स कॉम्बैट

JSW ग्रुप अपनी नई कार कंपनी JSW मोटर्स के तहत पहली एसयूवी कॉम्बैट को 4 दिसंबर 2026 को इंट्रोड्यूस करेगा। जेटूर T2 पर बेस्ड यह 5-सीटर एसयूवी छत्रपति संभाजीनगर में असेंबल की जाएगी। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 18.4 kWh बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। इसका टोटल पावर आउटपुट 360 PS और 610 Nm हो सकता है। इसमें 15.6-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और लेवल-2 ADAS भी मिल सकता है। इसकी कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।