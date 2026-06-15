होंडा से लेकर स्कोडा और फॉक्सवैगन तक, लॉन्च होने वाली हैं ये टॉप 5 सेडान, गजब है लुक

Honda Accord Hybrid

होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च के समय कन्फर्म किया था कि भारतीय बाजार के लिए उनकी एक नई स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के तहत वे भारत में छह नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से एक अकॉर्ड हाइब्रिड हो सकती है। होंडा अकॉर्ड एक प्रीमियम फोर-डोर सेडान है और यह कार कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसके हाइब्रिड सेडान के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है। होंडा ने अभी तक इस सेडान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि अकॉर्ड हाइब्रिड को भारत में CBU या CKD के तौर पर बेचा जाएगा।