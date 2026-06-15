होंडा से लेकर स्कोडा और फॉक्सवैगन तक, लॉन्च होने वाली हैं ये टॉप 5 सेडान, गजब है लुक

एसयूवी के जबर्दस्त क्रेज के बीच सेडान्स की भी डिमांड बनी हुई है। यही कारण है कि कंपनियां अपनी नई सेडान कारों को लॉन्च करने में लगी हैं। अगर आप भी सेडान पसंद करते हैं और एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको भारत में जल्द लॉन्च होने वाली कुछ शानदार सेडान्स के बारे में बता रहे हैं। इन अपकमिंग सेडान में फॉक्सवैगन और स्कोडा के साथ होंडा की एक सेडान भी शामिल है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट के लॉन्च के समय कन्फर्म किया था कि भारतीय बाजार के लिए उनकी एक नई स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के तहत वे भारत में छह नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इनमें से एक अकॉर्ड हाइब्रिड हो सकती है। होंडा अकॉर्ड एक प्रीमियम फोर-डोर सेडान है और यह कार कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसके हाइब्रिड सेडान के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है। होंडा ने अभी तक इस सेडान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि अकॉर्ड हाइब्रिड को भारत में CBU या CKD के तौर पर बेचा जाएगा।
यह इसी साल तीसरी तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन नई वर्टस के पहले से ही पॉप्युलर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाला है। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपको वही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि छोटे इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा।
फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फेसलिफ्टेड स्लाविया के इंटीरियर के कलर स्कीम में बदलाव होने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जबकि, दूसरे वाले इंजन को केवल डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।
पिछले साल भारत लाई गई Octavia RS की 100 यूनिट्स को बायर्स से जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला था। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12-स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। Octavia RS में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 265 hp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
स्कोडा सुपर्ब डीजल इंजन वर्जन जल्द भारत आ सकता है। इसका डीजल वर्जन CBU के तौर पर सेल होगा और इन्हें लिमिटेज नंबर्स में भारत लाया जाएगा। सीबीयू होने के चलते यह सेडान महंगी भी होगी। सुपर्ब डीजल को भारतीय सड़कों पर पहले ही देखा जा चुका है। उम्मीद है कि इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2.0-लीटर TDI टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगा, जो DSG ट्रांसमिशन के साथ आएगा।