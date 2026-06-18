शानदार लुक और गजब की परफॉर्मेंस, सिंगल चार्ज पर 100Km दौड़ेगी ये ई-स्कूटर; कंपनी ने भर-भरकर दिए फीचर्स

100Km की रियल रेंज

इस नए स्कूटर को 7 बेहतरीन कलर में पेश किया गया है। फेराटो डेफी 22 एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कॉम्‍बी डिस्‍क ब्रेक सिस्‍टम से लैस है। ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 100Km की रियल रेंज देता है। इसके अलावा टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।