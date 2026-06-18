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शानदार लुक और गजब की परफॉर्मेंस, सिंगल चार्ज पर 100Km दौड़ेगी ये ई-स्कूटर; कंपनी ने भर-भरकर दिए फीचर्स

देश के स्कूटर सेगमेंट में कई मॉडल की एंट्री हो चुकी है। खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई शानदार मॉडल आते जा रहे हैं। इसमें एक नाम फेराटो डेफी 22 का भी शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 101,999 रुपए है। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब जल्दी से इसके बारे में जान लीजिए।

Narendra JijhontiyaJun 18, 2026 06:49 pm IST
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डेली यूज के लिए बेहतर स्कूटर

फेराटो डेफी 22 की लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुल गुप्‍ता ने कहा, “हम इस स्‍टाइलिश लेकिन व्‍यावहारिक स्‍कूटर को लॉन्‍च करते हुए काफी उत्‍साहित हैं, जो भारतीयों को दैनिक यात्रा का एक शानदार एक्सपीरियंस देता है।

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7 डुअल टोन कलर्स

इसमें रिफ्रेशिंग कलर्स- शैम्‍पेन क्रीम, ब्‍लैक फायर, कॉस्‍टल आइवरी, यूनिटी व्‍हाइट, रिसाइ‍लेंस ब्लैक, डव ग्रे और मैट ग्रीन- में उपलब्‍ध होगा। इसके अलावा एक कॉन्‍सेप्‍ट मॉडल फेराटो जेड मॉडल भी पेश किया।

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2.2kWh LFP बैटरी

स्कूटर में 2.2kWh LFP बैटरी के साथ 1200 वॉट पावर वाली मोटर और 2500 वॉट की पीक पावर मिलती है। स्‍टाइलिश डिजाइन के साथ, डेफी 22 को 7 डुअल टोन कलर ऑप्‍शन में खरीद सके हैं।

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100Km की रियल रेंज

इस नए स्कूटर को 7 बेहतरीन कलर में पेश किया गया है। फेराटो डेफी 22 एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कॉम्‍बी डिस्‍क ब्रेक सिस्‍टम से लैस है। ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 100Km की रियल रेंज देता है। इसके अलावा टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है।

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12-इंच के एलॉय व्हील

म्‍यूजिक फीचर के साथ 7-इंच टच डिस्‍प्‍ले स्‍पीडोमीटर और स्‍टाइलिश 12 इंच एलॉय व्‍हील इसके डिजाइन को क्‍लासी और बोल्‍ड बनाते हैं। इसमें IP67-रेटेड LFP बैटरी और एक वेदरप्रूफ IP65-रेटेड चार्जर जोड़ा गया है, जो विभिन्‍न परिस्थितियों में भरोसेमंद प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है।

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