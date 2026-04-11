टू-व्हीलर से फोर-व्हीलर तक, दिल्ली EV पॉलिसी में किस व्हीकल पर कितना फायदा; 5 फोटोज से समझें

स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव

ये सभी तरह के व्हीकल को स्क्रैप करवाने पर लागू होगा। टू-व्हीलर को स्क्रैप करवाने पर 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। थ्री-व्हीलर को स्क्रैप करवाने पर 25,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। 30 लाख या उससे कम कीमत वाली कार को स्क्रैप करवाने पर 100,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। गुड्स व्हीकल को स्क्रैप करवाने पर 50,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा।