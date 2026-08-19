नई Skoda Slavia और पुरानी के बीच हो गए हैं कन्फ्यूज? फीचर्स से लेकर कीमत तक, यहां जानें हर डीटेल

इंजन और वेरिएंट

नई स्कोडा स्लाविया में वही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो पिछले मॉडल में थे। 1.0-लीटर डायरेक्ट-इंजैक्शन थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। जबकि, 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजैक्शन फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। छोटे इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, लेकिन अब इसे 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी लिया जा सकता है। पहले की तरह, बड़ा इंजन सिर्फ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। पुरानी स्कोडा स्लाविया क्लासिक, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो ट्रिम्स में उपलब्ध थी। अब एक नया क्लासिक+ ऑप्शन भी है, जो क्लासिक और सिग्नेचर ट्रिम्स के बीच आता है।