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नई Skoda Slavia और पुरानी के बीच हो गए हैं कन्फ्यूज? फीचर्स से लेकर कीमत तक, यहां जानें हर डीटेल

नई स्लाविया और प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको अपडेटेड स्लाविया में हुए बदलावों के बारे में हर डीटेल बता रहे हैं, ताकि आपको फाइनल डिसीजन लेने में आसानी हो।

Kumar Prashant SinghAug 19, 2026 02:02 pm IST
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नई Skoda Slavia और पुरानी के बीच हो गए हैं कन्फ्यूज? फीचर्स से लेकर कीमत तक, यहां जानें हर डीटेल&nbsp;

स्कोडा ने अपनी स्लाविया फेसलिफ्ट को 18 अगस्त को अनवील कर दिया है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। स्लाविया फेसलिफ्ट में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि, यह बहुत बड़े बदलाव नहीं हैं, लेकिन इनसे यह कार काफी फ्रेश लग रही। इसका ओवरऑल डिजाइन प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया जैसा ही है। ऐसे में अगर आप स्कोडा फैन हैं और इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन नई स्लाविया और प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको अपडेटेड स्लाविया में हुए बदलावों के बारे में हर डीटेल बता रहे हैं, ताकि आपको फाइनल डिसीजन लेने में आसानी हो।

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नई स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली झलक

स्कोडा की नई स्लाविया आपको पहली नजर में प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया की तरह ही लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नजदीक से देखने पर आपको इसमें कई सारे एक्सटीरियर बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया है, जो काफी शानदार लगता है। ये बदलाव 2026 स्लाविया को काफी फ्रेश लुक देते हैं। कार के बॉडी पर दिए गए कट्स और क्रीज पहले जैसे ही हैं।

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डिजाइन में हुए ये बदलाव

स्लाविया 2026 में आपको एक्सटीरियर में कई चेंज दिखेंगे। फ्रंट से शुरुआत करें, तो इसका ग्रिल पुरानी स्लाविया से अलग है और इसमें कैमरा भी लगा है। कार के हेडलैंप्स में दिए गए DRLs में भी बदलाव है। नीचे कंपनी बंपर पर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। इसके अलावा कार के फ्रंट में कोई बड़ा चेंज नहीं है। रियर की बात करें, तो टेल लैंप की डिजाइन एलिमेंट में आपको बदलानव दिखेगा। साथ ही कंपनी अब सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर लाइटिंग दे रही है। टेल गेट पर एक स्लिम फाइबर प्लेट है, जिसपर SKODA लिखा है। पुरानी स्लाविया में यह नहीं था।

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360-डिग्री कैमरा और रियर सीट मसाज फीचर

पुरानी स्लाविया की तरह इसका भी इंटीरियर काफी प्रीमियम है, लेकिन फेसलिफ्ट में कुछ बेहद शानदार अपग्रेड भी दिया गया है। नई स्लाविया में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। कार की कैमरा क्वॉलिटी में भी सुधार किया गया है। साथ ही कंपनी इसके रियर सीट्स में मसाज फंक्शन भी ऑफर कर रही है। पिछली स्लाविया में बेज ऐंड ब्लैक लेदरेट सीट्स थीं। वहीं, नई स्लाविया में कंपनी फुल बेज सीट्स ऑफर कर रही है। नई स्कोडा स्लाविया में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जबकि, पुराने मॉडल में यह 8 इंच का था। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का साइज भी 10 इंच से 10.1 इंच हो गया है।

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इंजन और वेरिएंट

नई स्कोडा स्लाविया में वही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो पिछले मॉडल में थे। 1.0-लीटर डायरेक्ट-इंजैक्शन थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। जबकि, 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजैक्शन फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। छोटे इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, लेकिन अब इसे 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी लिया जा सकता है। पहले की तरह, बड़ा इंजन सिर्फ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। पुरानी स्कोडा स्लाविया क्लासिक, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो ट्रिम्स में उपलब्ध थी। अब एक नया क्लासिक+ ऑप्शन भी है, जो क्लासिक और सिग्नेचर ट्रिम्स के बीच आता है।

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प्राइस, बुकिंग और डिलिवरी

प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया की कीमत 10 लाख रुपये से 18.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमतों की जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन मौजूदा मॉडल की तुलना में इसकी कीमत में 85,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। नई स्कोडा स्लाविया की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी कीमतें अक्टूबर के पहले हफ्ते में अनाउंस होंगी और इस फेस्टिव सीजन में इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। (Photo: Autocar India)

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