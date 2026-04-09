सरकार का सख्त नियम: HSRP प्लेट नहीं तो अटक जाएंगे गाड़ी से जुड़े कई काम, कट सकता ₹10000 तक का चालान, 17 अप्रैल से लागू

How to Apply For HSRP Number Plate:

उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी में अभी तक HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 अप्रैल के बाद ऐसे वाहनों का Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं बनाया जाएगा, जिनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में HSRP नहीं लगवाई है, तो जल्द ही जरूरी काम अटक सकता है।