मारुति से टाटा तक, 5 फोटोज में देंखे इथेनॉल से दौड़ने वाली कारों की लिस्ट; इसमें क्रेटा भी शामिल

2. टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल

टाटा भी अपना पहला फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल पंच दिखा चुकी है। यह प्री-फेसलिफ्ट अवतार में था। इसमें 88hp, 115Nm का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है, जो मौजूदा मॉडल में भी इस्तेमाल होता है। यह इंजन E85 तक के ब्लेंडिंग पर चलने में कैपेबल है। इसमें अलग-अलग इथेनॉल मिश्रणों के हिसाब से ढलने के लिए मॉडिफाइड ECU सॉफ्टवेयर, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम और एग्जॉस्ट आफ्टर-ट्रीटमेंट सिस्टम दिया गया है।