360° कैमरा, ADAS, वायरलेस चार्जर; नए अंदाज ये नई कार लॉन्च, इंटीरियर देख बना लेंगे लेने का मन

ज्यादा दमदार हेडलाइट मिलेंगी

इसमें अब ज्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ दो हिस्सों वाली, आईब्रो जैसी LED DRL सिग्नेचर लाइट बार से जुड़ी हुई है। यह लाइट बार नई हनीकॉम्ब-पैटर्न वाली ग्रिल के ठीक ऊपर लगी है। कंपनी का कहना है कि इसकी लाइट बीम की रोशनी पहले के मुकाबले ज्यादा दूर तक और ज्यादा चौड़ाई में फैलती है। ग्रिल के ठीक ऊपर एक नया बॉडी-कलर पैनल भी लगाया गया है, जिसने पिछले मॉडल की क्रोम ट्रिम की जगह ले ली है।