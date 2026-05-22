360° कैमरा, ADAS, वायरलेस चार्जर; नए अंदाज ये नई कार लॉन्च, इंटीरियर देख बना लेंगे लेने का मन

इसमें अब ज्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ दो हिस्सों वाली, आईब्रो जैसी LED DRL सिग्नेचर लाइट बार से जुड़ी हुई है। यह लाइट बार नई हनीकॉम्ब-पैटर्न वाली ग्रिल के ठीक ऊपर लगी है। कंपनी का कहना है कि इसकी लाइट बीम की रोशनी पहले के मुकाबले ज्यादा दूर तक और ज्यादा चौड़ाई में फैलती है। ग्रिल के ठीक ऊपर एक नया बॉडी-कलर पैनल भी लगाया गया है, जिसने पिछले मॉडल की क्रोम ट्रिम की जगह ले ली है।
अंदर की तरफ किए गए अपडेट उतने बड़े नहीं हैं। इसमें अब 10.1 इंच की एक बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो डैशबोर्ड में पूरी तरह से फिक्स होने की बजाय थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई लगती है। डुअल-टोन थीम, AC वेंट्स, सेंटर कंसोल और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बिना किसी बदलाव के वैसा ही रखा गया है। एक अच्छी बात यह है कि HVAC कंट्रोल्स के लिए अभी भी कई फिजिकल बटन और डायल दिए गए हैं।
सिटी में लेवल 2 ADAS सुइट, लेन-वॉच कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल-स्टार्ट असिस्ट और 6 एयरबैग भी मिलते रहेंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा भी शामिल किया गया है, जो कार के अंदर कार के चारों तरफ का एरिया दिखाता है। हालांकि, कंपनी ने इन सेफ्टी फीचर्स को टॉप वैरिएंट में शामिल किया है। ये कार की सेफ्टी के साथ उसके लुक को भी काफी हद तक बढ़ा देता है।
इक्विपमेंट की बात करें तो, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी इसमें नए फीचर्स के तौर पर जोड़े गए हैं। अन्य फीचर्स में 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पीछे की विंडस्क्रीन के लिए सनब्लाइंड शामिल हैं।
अपडेटेड सिटी को SV, V, ZX और ZX+ ट्रिम्स में खरीद पाएंगे। हाइब्रिड मॉडल केवल टॉप ZX+ ट्रिम तक ही सीमित है। सिटी की शुरुआती कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टॉप ZX+ पेट्रोल-CVT वैरिएंट अब 1.08 लाख रुपए महंगा हो गया है। वहीं, सिटी e:HEV की कीमत में भी 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
इंजन की बात करें तो, 2026 सिटी में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, जो 121hp की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 7-स्टेप CVT के साथ आता है। 126hp/253Nm वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, जिसमें e-CVT गियरबॉक्स लगा है, वह भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा। कंपनी का दावा है कि हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ इसकी माइलेज 27.26kpl है।