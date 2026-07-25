Gemstone: सबसे तेज रिजल्ट देते हैं ये 3 रत्न, सूर्य, बुध और गुरु से होते हैं प्रभावित

रत्नशास्त्र की दुनिया में कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनका असर धीरे-धीरे दिखता है। वहीं कुछ रत्न तेज प्रभाव वाले यानी जल्दी असर करना शुरू कर देते हैं। अगर सही सलाह औ कुंडली को दिखाकर ये रत्न धारण किए जाए तो इनका असर वाकई में बाकियों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है।
पन्ना बुध ग्रह से संबंधित रत्न है। बुध ग्रह बुद्धि, फोकस और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का कारक माना जाता है। जिन लोगों का बुध कमजोर होता है उन्हें पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। ये रत्न भी जल्दी असर करता है। बिजनेस से जुड़े लोगों और स्टूडेंट्स के लिए ये रत्न शुभ माना जाता है।
ज्योतिष और रत्नशास्त्र में पुखराज को सबसे पावरफुल रत्न माना जाता है। इसका संबंध गुरु यानी जूपिटर से है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर होता है उन्हें पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इसे धारण करने से भाग्य साथ देने लगता है। साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। करियर और विवाह संबंधी दिक्कतों को दूर करने में पुखराज की गिनती सबसे ऊपर होती है।
माणिक्य यानी रुबी को सूर्य का रत्न कहा जाता है। इसे धारण करते ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही ये रत्न लीडरशिप क्वालिटी को भी मजबूत करता है। माणिक्य पहनने के साथ ही व्यक्ति हर फैसले सही और मजबूती के साथ ले पाता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार पुखराज, पन्ना और माणिक्य धारण करने से पॉजिटिव सोच भी बढ़ती है। साथ ही नेगेटिविटी भी खत्म होती है। हालांकि इन रत्नों का असर हर व्यक्ति पर उनकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग भी हो सकती है।
ये तीनों रत्न तेज असर वाले होते हैं। अगर बिना कुंडली दिखाएं आप इन्हें पहनते हैं तो ये गलत प्रभाव भी डाल सकते हैं। ऐसे में इन्हें धारण करने से पहले जानकार ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।