Gemstone: सबसे तेज रिजल्ट देते हैं ये 3 रत्न, सूर्य, बुध और गुरु से होते हैं प्रभावित

पुखराज

ज्योतिष और रत्नशास्त्र में पुखराज को सबसे पावरफुल रत्न माना जाता है। इसका संबंध गुरु यानी जूपिटर से है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर होता है उन्हें पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इसे धारण करने से भाग्य साथ देने लगता है। साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। करियर और विवाह संबंधी दिक्कतों को दूर करने में पुखराज की गिनती सबसे ऊपर होती है।