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रत्नशास्त्र : रिश्तों में बढ़ गई है कड़वाहट या मनमुटाव की समस्या, तो ये 4 रत्न बढ़ाएंगे आपस में प्यार और विश्वास

रिश्तों में कड़वाहट, मनमुटाव या भावनात्मक दूरी आना आजकल आम बात हो गई है। काम की भागदौड़, गलतफहमियां और पुरानी यादें धीरे-धीरे प्यार को कमजोर कर देती हैं। वेदों और रत्न शास्त्र में बताया गया है कि कुछ खास रत्न अपनी दिव्य ऊर्जा से रिश्तों में प्यार, विश्वास और नजदीकी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

Navaneet RathaurJun 07, 2026 11:30 am IST
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रत्न शास्त्र

रत्न शास्त्र के अनुसार, रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाने के लिए ओपल, पुखराज, माणिक और रोज क्वार्ट्ज प्रमुख हैं। इन रत्नों को सही तरीके से धारण करने पर भावनात्मक घाव भरते हैं और रिश्तों में मिठास लौट आती है।

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ओपल : भावनाओं को संतुलित करने वाला रत्न

ओपल को रिश्तों का हीलर माना जाता है। यह रत्न उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनके रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहता है। ओपल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके प्यार और समझ को बढ़ाता है। इससे पति-पत्नी या प्रेमियों के बीच की दूरी कम होती है और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। यह रत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है, जो रिश्ते में बार-बार गलतफहमी का शिकार होते हैं।

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पुखराज : विश्वास और सम्मान बढ़ाने वाला पत्थर

पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है। यह रत्न रिश्तों में स्थिरता, सम्मान और गहरी निष्ठा लाता है। अगर वैवाहिक जीवन में तनाव है या पार्टनर के प्रति विश्वास कम हो गया है, तो पुखराज धारण करने से रिश्ते में नई मजबूती आती है। यह रत्न पति या पत्नी के बीच समझ बढ़ाता है और पारिवारिक कलह को कम करता है। पुखराज उन लोगों के लिए खास है, जो रिश्ते में स्थिरता और दीर्घायु चाहते हैं।

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माणिक : प्यार की आग जगाने वाला रत्न

माणिक सूर्य का रत्न है। यह रत्न रिश्तों में जोश, आकर्षण और गहरा प्रेम जगाता है। अगर रिश्ते में रोमांस खत्म हो गया है या भावनात्मक ठंडापन आ गया है, तो माणिक पहनने से प्यार की आग फिर से जलती है। यह रत्न आत्मविश्वास बढ़ाता है और पार्टनर के प्रति आकर्षण को नई दिशा देता है। विवाहित जोड़ों के लिए माणिक विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है।

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रोज क्वार्ट्ज : दिल को नरम करने वाला पत्थर

रोज क्वार्ट्ज को प्रेम का रत्न कहा जाता है। यह रत्न दिल की कड़वाहट, गुस्सा और पुरानी शिकायतों को धीरे-धीरे कम करता है। अगर रिश्ते में चुप्पी या मनमुटाव है, तो रोज क्वार्ट्ज पहनने से दोनों पक्षों के मन में नरमी आती है। यह रत्न क्षमा, करुणा और अनकंडिशनल लव को बढ़ावा देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके रिश्ते में बार-बार झगड़े होते हैं।

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इन रत्नों को पहनने के सही नियम

रत्नों को सही समय और विधि से धारण करना बहुत जरूरी है। ओपल और रोज क्वार्ट्ज को शुक्रवार को पहनना शुभ माना जाता है। पुखराज को गुरुवार और माणिक को रविवार को धारण करना चाहिए। रत्न हमेशा चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वाकर पहनें। पहनने से पहले रत्न को गंगाजल या दूध में डुबोकर शुद्ध करें।

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इन रत्नों के फायदे

ये चारों रत्न रिश्तों में प्यार, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं। इनसे मन की अशांति कम होती है, गुस्सा नियंत्रण में रहता है और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। कई लोगों ने इन रत्नों को पहनकर अपने वैवाहिक और प्रेम संबंधों में नई खुशियां पाई हैं।

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सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें

रत्न पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। गलत तरीके से रत्न को धारण करने से नुकसान भी हो सकता है। रत्न हमेशा शुद्ध और ऊर्जावान हों। इन्हें कभी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें। रत्न पहनते समय सकारात्मक सोच रखें और नियमित रूप से इनकी देखभाल करें।

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रिश्तों में प्यार बढ़ाने का तरीका

रत्न शास्त्र हमें याद दिलाता है कि बाहरी चीजें भी हमारे अंदरूनी भावों को प्रभावित करती हैं। अगर आप सच में रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन रत्नों के साथ-साथ क्षमा, संवाद और समय देने की आदत भी अपनाएं। जब रत्न और सच्चे प्रयास दोनों साथ होंगे, तभी रिश्तों में स्थायी प्यार और विश्वास लौट आएगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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