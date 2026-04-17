रत्न शास्त्र: इन 6 राशियों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए पुखराज, होता है ये नुकसान

पुखराज ना पहनें इन 6 राशियों के लोग

रत्न शास्त्र की दुनिया में हर रत्न खास है। वहीं पुखराज ऐसा रत्न है जिसे काफी असरदार माना जाता है। इस बेशकीमती रत्न का संबंध गुरु ग्रह यानी जूपिटर से होता है। गुरु ज्ञान बढ़ाता है और करियर समेत जिंदगी के हर क्षेत्र में तरक्की दिलाता है। पुखराज कई लोगों को सूट करता है तो वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। ऐसा कई बार होता है कि लोग देखादेखी किसी ज्योतिष से सलाह लिए बिना ही पुखराज धारण कर लेते हैं जोकि सही नहीं है। अगर राशि के अनुसार पुखराज ना पहना जाए तो ये उलझन भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर किन राशियों को पुखराज पहनने से बचना चाहिए और क्यों?