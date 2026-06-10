रत्न शास्त्र: हर किसी को सूट नहीं करता Pukhraj, जानें 5 साइड इफेक्ट्स

पुखराज ना सूट करें तो करें ये काम

अगर पुखराज पहनने के बाद आपको ये सारे लक्षण महसूस होने लगे हैं तो इसे पहनना तुरंत बंद कर दें। इसके बाद किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। कुंडली दिखाकर अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही पुखराज पहनें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।