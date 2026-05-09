Pukhraj Gemstone: पुखराज संग डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये 4 रत्न, भूलकर भी साथ में ना पहनें, होगा नुकसान

पुखराज के साथ ना पहनें ये रत्न

रत्नशास्त्र की दुनिया का बादशाह पुखराज जूपिटर यानी गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है। पुखराज धारण करते ही गुरु ग्रह मजबूत होता है जिससे कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं।। हालांकि ज्योंतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार कुछ रत्नों के साथ इसे पहनने से ग्रहों का असर टकरा सकता है। इस वजह से इसके साथ कुछ खास रत्न पहनने से बचने की सलाह दी जाती है।