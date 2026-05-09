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Pukhraj Gemstone: पुखराज संग डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये 4 रत्न, भूलकर भी साथ में ना पहनें, होगा नुकसान

Yellow Sapphire Side Effects: पुखराज पहनने से पहले जान लें किन रत्नों के साथ इसे पहनना सही नहीं माना जाता है। नीलम, पन्ना, गोमेद और हीरा के साथ इसे धारण करने से बुरा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कैसे?

Garima SinghMay 09, 2026 03:21 pm IST
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पुखराज के साथ ना पहनें ये रत्न

रत्नशास्त्र की दुनिया का बादशाह पुखराज जूपिटर यानी गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है। पुखराज धारण करते ही गुरु ग्रह मजबूत होता है जिससे कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं।। हालांकि ज्योंतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार कुछ रत्नों के साथ इसे पहनने से ग्रहों का असर टकरा सकता है। इस वजह से इसके साथ कुछ खास रत्न पहनने से बचने की सलाह दी जाती है।

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पुखराज पहनने के लाभ

पुखराज पहनने से शादी और नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। इसे तरक्की और खुशहाली का रत्न माना जाता है। इससे पहनने से मन शांत रहता है और सोच पॉजिटिव बनती और इसका असर रिश्तों से लेकर काम पर खूब दिखता है।

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पुखराज पहनने का सही दिन और तरीका

ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पुखराज को हमेशा गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। इस धारण करने से पहले गंगाजल और दूध से इसका शुद्धीकरण कर लें। इसके बाद ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसे पहन लें।

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पुखराज का सही कॉम्बिनेश देगा शौहरत और दौलत

रत्नशास्त्र के अनुसार अगर पुखराज को सही कॉम्बिनेशन और तरीके से साथ पहना जाए तो ये दौलत और शोहरत दिलाएगा। साथ ही जिंदगी की मुश्किलें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

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हीरे के साथ ना पहनें पुखराज

पुखराज गुरु का रत्न है जोकि शुक्र का दुश्मन माना जाता है। शुक्र का रत्न हीरा है। इस वजह से इन दोनों को साथ पहनने से रिश्तों में तनाव की स्थिति बनती है और प्रोफेशनल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है।

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एक साथ ना पहें नीलम और पुखराज

रत्नशास्त्र के अनुसार नीलम शनि ग्रह का रत्न है। इन दोनों को बहुत सोच-समझकर ही पहनना चाहिए। दरअसल शनि और गुरु का स्वभाव काफी अलग माना जाता है। ऐसे में दोनों रत्नों को साथ पहनने से काम में देरी और सेहत से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

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गोमेद साथ नहीं पहनना चाहिए पुखराज

गोमेद को राहु का रत्न माना जाता है। इसके साथ पुखराज को पहनने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोरी होने लगती है। कन्फ्यूजन खूब होता है जिसकी वजह से हर जगह दिक्कत शुरू होती है।

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पन्ना और पुखराज एक साथ देगा नुकसान

रत्नशास्त्र में पन्ना और पुखराज का मेल भी सही नहीं माना जाता है। पन्ना बुध ग्रह से जुड़ा है और ऐसे में पुखराज के साथ इसका भयंकर क्लैश होता है। इन दोनों को साथ पहनने से काफी ओवरथिंकिंग होती है। मन शांत नहीं रहता है।

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पुखराज के साथ इन रत्नों का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुखराज को मूंगा, रूबी यानी माणिक्य और मोती के साथ पहनने फायदे का सौदा होता है। ये तीनों सूर्य, मंगल और चंद्रमा से जुड़े हैं।

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रत्न धारण करने से पहले करें ये काम

आप कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार कुंडली ज्योतिषी को जरूर दिखाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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