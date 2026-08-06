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Gemstone: पुखराज पहनने से मिलेंगे ये 4 लाभ, गुरु मजबूत होते ही बनते हैं सारे काम

रत्नशास्त्र में पुखराज को गुरु यानी जूपिटर से जुड़ा रत्न माना जाता है जोकि कई बाधाओं को दूर करता है। जानें इसे धारण करने से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

Garima SinghAug 06, 2026 12:49 am IST
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पुखराज से मजबूत होगा गुरु

ज्योतिष और रत्नशास्त्र में पुखराज को गुरु ग्रह से संबंधित माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु यानी जूपिटर कमजोर होता है तो उसे पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। अगर सही सलाह के साथ पुखराज को पहना जाए तो ये कई लाभ दे सकता है। जानें पुखराज पहनने से क्या-क्या लाभ मिलता है?

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करियर में मिलती है सफलता

रत्न शास्त्र के अनुसार पुखराज को पहनने से करियर में आने वाली बाधाएं खत्म होती हैं। पुखराज को ज्ञान और बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसे धारण करने से पढ़ाई में मन लगता है और फैसलों को लेने की क्षमता बेहतर होती जाती है।

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बिजनेस में मिलते हैं नए मौके

ज्योतिष और रत्न शास्त्र मान्यताओं के अनुसार जब गुरु मजबूत होता है तो बिजनेस से जुड़े मामलों में सफलता मिलती है। नौकरी में भी आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।

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रिश्ते होते हैं मजबूत

रत्नशास्त्र के अनुसार रिश्तों की मजबूती के लिए भी काफी शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो पुखराज से फायदा मिल सकता है। इस रत्न के जरिए आपसी समझ भी बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं।

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खत्म होती है पैसों की दिक्कत

पुखराज को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इसकी मदद से आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत होती है। इस रत्न के जरिए गुरु ग्रह का प्रभाव जिंदगी में बढ़ने लगता है। हालांकि ये रत्न काफी पावरफुल होता है। ऐसे में पहनने से पहले किसी ज्योतिषी को कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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