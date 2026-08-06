Gemstone: पुखराज पहनने से मिलेंगे ये 4 लाभ, गुरु मजबूत होते ही बनते हैं सारे काम

पुखराज से मजबूत होगा गुरु

ज्योतिष और रत्नशास्त्र में पुखराज को गुरु ग्रह से संबंधित माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु यानी जूपिटर कमजोर होता है तो उसे पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। अगर सही सलाह के साथ पुखराज को पहना जाए तो ये कई लाभ दे सकता है। जानें पुखराज पहनने से क्या-क्या लाभ मिलता है?