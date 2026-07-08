वास्तु शास्त्र: सोफे के ठीक पीछे है खिड़की? बार-बार होगा ये नुकसान, जानें उपाय

वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में कभी भी सोफे के ठीक पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर की शांति भंग होती है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जानिए आखिर ऐसा क्यों है?
वास्तु मान्यता है कि सोफे के पीछे अगर दीवार होती है तो इसे स्टेबिलिटी का संकेत माना जाता है। वास्तु के नियम के अनुसार अगर सोफे के पीछे खिड़की है तो लोगों को अपनी जिंदगी में किसी के सहारे की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में मन भी शांत नहीं रहता है।
ऐसी भी मान्यता है कि अगर सोफे के पीछे खिड़की होती है तो इसका बुरा असर नौकरी और बिजनेस पर भी दिखता है। ऐैसे में मेहनत के बाद भी मनचाहा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सोफे का सेटअप ऐसा है तो इसकी वजह से मानसिक तनाव भी होता है। साथ ही इस वजह से कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है और इसका असर काम पर पूरी तरह से दिखता है।
इस सेटअप के चलते घर में कलह की स्थिति भी बनती है। दरअसल सोफे का सेटअप ऐसी एनर्जी लेकर आता है जिससे घरवालों के बीच हमेशा बहस होगी। कोई भी छोटी बात होगी वो बड़ी बन ही जाएगी।
अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है तो आप सोफे के पीछे वाली खिड़की पर मोटा पर्दा लगा सकते हैं। सोफे को खिड़की से चिपकाकर ना रखें। मान्यता है कि इससे काफी हद तक वास्तु दोष कम होता है।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोफे को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम की दीवार की ओर रखना चाहिए। अगर पीछे की ओर दीवार हो तो इसे सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।