Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

वास्तु शास्त्र: सोफे के ठीक पीछे है खिड़की? बार-बार होगा ये नुकसान, जानें उपाय

Sofa Direction Vastu Tips: अगर आपके सोफे के पीछे खिड़की है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जानिए कैसे? 

Garima SinghJul 08, 2026 09:08 pm IST
1/7

सोफे के पीछे खिड़की देगा नुकसान

वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में कभी भी सोफे के ठीक पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर की शांति भंग होती है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जानिए आखिर ऐसा क्यों है?

2/7

सोफे के पीछे दीवार है जरूरी

वास्तु मान्यता है कि सोफे के पीछे अगर दीवार होती है तो इसे स्टेबिलिटी का संकेत माना जाता है। वास्तु के नियम के अनुसार अगर सोफे के पीछे खिड़की है तो लोगों को अपनी जिंदगी में किसी के सहारे की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में मन भी शांत नहीं रहता है।

3/7

काम में रुकावट

ऐसी भी मान्यता है कि अगर सोफे के पीछे खिड़की होती है तो इसका बुरा असर नौकरी और बिजनेस पर भी दिखता है। ऐैसे में मेहनत के बाद भी मनचाहा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है।

4/7

कॉन्फिडेंस पर असर

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सोफे का सेटअप ऐसा है तो इसकी वजह से मानसिक तनाव भी होता है। साथ ही इस वजह से कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है और इसका असर काम पर पूरी तरह से दिखता है।

5/7

बिगड़ सकता है घर का माहौल

इस सेटअप के चलते घर में कलह की स्थिति भी बनती है। दरअसल सोफे का सेटअप ऐसी एनर्जी लेकर आता है जिससे घरवालों के बीच हमेशा बहस होगी। कोई भी छोटी बात होगी वो बड़ी बन ही जाएगी।

6/7

क्या करें उपाय?

अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है तो आप सोफे के पीछे वाली खिड़की पर मोटा पर्दा लगा सकते हैं। सोफे को खिड़की से चिपकाकर ना रखें। मान्यता है कि इससे काफी हद तक वास्तु दोष कम होता है।

7/7

सोफा रखने की सही दिशा

वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोफे को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम की दीवार की ओर रखना चाहिए। अगर पीछे की ओर दीवार हो तो इसे सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Shastra Vastu Tips
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: सोफे के ठीक पीछे है खिड़की? बार-बार होगा ये नुकसान, जानें उपाय