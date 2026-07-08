वास्तु शास्त्र: सोफे के ठीक पीछे है खिड़की? बार-बार होगा ये नुकसान, जानें उपाय

सोफा रखने की सही दिशा

वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोफे को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम की दीवार की ओर रखना चाहिए। अगर पीछे की ओर दीवार हो तो इसे सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।