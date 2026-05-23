रात में सोने से पहले करें ये छोटा-सा काम, शनि से लेकर चंद्र और शुक्र ग्रह हो जाएंगे मजबूत

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति

दिनभर हम पैरों के जरिए जमीन की नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। सोने से पहले पैर धोने से यह ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। इससे घर का माहौल शांत रहता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।