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रात में सोने से पहले करें ये छोटा-सा काम, शनि से लेकर चंद्र और शुक्र ग्रह हो जाएंगे मजबूत

रात में सोने से पहले पैर धोना सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि यह ज्योतिषीय तौर पर भी महत्वपूर्ण आदत है। धर्म शास्त्रों में भी इसकी चर्चा मिलती है। दिनभर की थकान, धूल-मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे में पैर धोना बहुत जरूरी है।

Navaneet RathaurMay 23, 2026 08:38 pm IST
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सोने से पहले पैर धोना

रात में सोने से पहले पैर धोकर साफ करने से मन शांत होता है, नींद गहरी आती है और ग्रहों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह छोटा-सा काम आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नई दिशा दे सकता है।

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पैर धोने का महत्व

शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रात में सोने से पहले पैरों का शुद्धिकरण करना चाहिए। दिनभर की यात्रा और गतिविधियों से पैरों में जमा तामसिक ऊर्जा को दूर करने से मन शांत रहता है। इससे ना सिर्फ नींद अच्छी आती है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है।

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नेगेटिविटी से राहत और मिलती है मानसिक शांति

पैरों में लगी धूल, पसीना और गंदगी तामसिक ऊर्जा बढ़ाती है। अगर इन्हें धोए बिना सोया जाए, तो यह ऊर्जा पूरे शरीर और मन पर असर डालती है। पैर धोने से इस नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है।

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शनि ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रात में पैर धोकर सोने की आदत शनि ग्रह को मजबूत करती है। शनि न्याय और कर्म का ग्रह है। पैर धोने से दिनभर के कर्मों की थकान दूर होती है और शनि देव की कृपा बनी रहती है। इससे आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और जीवन में अनुशासन बढ़ता है।

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चंद्रमा को मिलती है शक्ति

चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। रात में पैर धोने से चंद्रमा मजबूत होता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है, नींद गहरी आती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। जो लोग अनिद्रा या चिंता से परेशान रहते हैं, उन्हें इस आदत से खास फायदा होता है।

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शुक्र ग्रह होंगे प्रसन्न

शुक्र ग्रह सुख, विलासिता और स्वास्थ्य का कारक है। पैर धोकर सोने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। इससे त्वचा की समस्याएं कम होती हैं, शरीर में नई ऊर्जा आती है और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। शुक्र की मजबूती जीवन को अधिक आनंदमय बनाती है।

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नींद और स्वास्थ्य पर असर

रात में पैर धोने से शरीर की थकान दूर होती है। पैरों में जमा तनाव कम होता है, जिससे गहरी और बिना बाधा वाली नींद आती है। इससे सुबह तरोताजा महसूस होता है और दिनभर की कार्यक्षमता बढ़ती है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस आदत को अपनाने की सलाह देते हैं।

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नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति

दिनभर हम पैरों के जरिए जमीन की नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। सोने से पहले पैर धोने से यह ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। इससे घर का माहौल शांत रहता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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