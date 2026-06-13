गूंथे हुए बासी आटे की रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए? ग्रह दोष लगने से बिगड़ जाएगी घर की हालात, जानिए इसके अन्य नुकसान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गूंथे हुए बासी आटे की रोटी बनाने की गलत आदत घर की सकारात्मकता को नष्ट कर सकती है और ग्रह दोष को आमंत्रित कर सकती है। आइए जानते हैं ऐसा करने से क्या नुकसान होता है।
रात का गूंथा आटा सुबह तक बासी हो जाता है। इसमें हल्का खमीर बनने लगता है, जो इसे तामसिक बना देता है। शास्त्रों में तामसिक भोजन को नकारात्मक ऊर्जा का कारण बताया गया है। इससे शरीर में आलस्य, भारीपन, चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता है। नियमित रूप से बासी आटे की रोटी खाने से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। ताजा आटे से बनी रोटियां उन्हें प्रसन्न करती हैं, जबकि बासी आटे से बनी रोटियां उनकी नाराजगी का कारण बन सकती हैं। इससे घर में अन्न की कमी, आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। शास्त्र कहते हैं कि भोजन बनाते समय शुद्धता और ताजगी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र में रोटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना गया है। ताजा आटे की रोटी शरीर में ऊर्जा, साहस और तेज बढ़ाती है। लेकिन बासी आटे की रोटी इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है और राहु का प्रभाव बढ़ा देती है। राहु भ्रम, अस्थिरता और मानसिक उलझन का कारक है।
बासी आटे से बनी रोटियां खाने से राहु दोष सक्रिय हो सकता है। इससे परिवार में बेवजह के झगड़े, तनाव, आर्थिक नुकसान और निर्णय लेने में भ्रम बढ़ता है। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, घर में लगातार बासी आटे का उपयोग करने से राहु-केतु की बाधा बढ़ती है, जिससे नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
धर्मसिंधु और अन्य स्मृति ग्रंथों में लिखा है कि रात का रखा भोजन या आटा सुबह बासी हो जाता है। इसे 'रात्रौ संध्या समये च यत् भुक्तं तत् बासी भवति' कहा गया है। शास्त्र स्पष्ट रूप से बासी भोजन के सेवन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह पाचन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
बासी आटे में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो पेट संबंधी समस्याएं, ब्लोटिंग और कमजोरी पैदा करते हैं। नियमित सेवन से इम्यूनिटी कमजोर होती है और पुरानी बीमारियां बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ताजा आटा ज्यादा पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होता है।
रात को जितना आटा चाहिए, उतना ही गूंथें। बचा हुआ आटा फेंक दें या जानवरों को खिला दें। अगर बच गया हो तो उसे रोटी बनाकर ही रखें, गूंथा आटा कभी ना रखें। रोज सुबह ताजा आटा गूंथकर रोटियां बनाएं। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेंगी और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी।
ताजा और सात्त्विक भोजन ना सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। छोटी-छोटी आदतें जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आज से ही बासी आटे की आदत छोड़ें और परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।