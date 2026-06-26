रविवार और गुरुवार को खिचड़ी क्यों नहीं खाना चाहिए? जानिए धार्मिक कारण

गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति ज्ञान, धन, संतान और विवेक के कारक माने जाते हैं। इस दिन पीले रंग की पूजा और वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। गुरुवार को पीली मूंग दाल वाली खिचड़ी खाने से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है।
गुरुवार को खिचड़ी बनाने या खाने से परहेज किया जाता है, क्योंकि इसमें पीली मूंग दाल का उपयोग होता है। बृहस्पति देव को पीला रंग प्रिय है, लेकिन इस दिन खिचड़ी बनाकर उन्हें अर्पित करना या खाना उनके प्रभाव को घटा सकता है। साथ ही काली उड़द दाल डालकर खिचड़ी बनाना और भी अशुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी, कलह और दरिद्रता आने का भय रहता है।
गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। खिचड़ी में पीली मूंग दाल का प्रयोग विष्णु पूजा के साथ विरोधाभास पैदा कर सकता है। इसलिए इस दिन खिचड़ी से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि देवी-देवताओं की कृपा बनी रहे और घर में सुख-समृद्धि बनी रहे।
रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य स्वास्थ्य, तेज और आत्मविश्वास के कारक हैं। इस दिन काली उड़द दाल वाली खिचड़ी खाने से सूर्य का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। काली दाल का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि-सूर्य को शत्रु ग्रह माना जाता है। इसलिए रविवार को खिचड़ी खाने से सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है।
शनि और सूर्य के विरोधी स्वभाव के कारण रविवार को काली दाल वाली खिचड़ी से परहेज किया जाता है। ऐसा करने से सूर्य देव नाराज हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आलस्य और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पुराने समय से लोग रविवार को सादा या पीली दाल वाली खिचड़ी भी कम ही खाते हैं।
गुरुवार और रविवार को खिचड़ी के स्थान पर साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दही और सात्विक भोजन करना बेहतर माना जाता है। गुरुवार को पीले रंग के फल और मिठाई चढ़ाकर बृहस्पति की पूजा करें। रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं, चावल या मूंग दाल का भोजन करें। इससे दोनों ग्रहों की कृपा बनी रहती है।
इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बृहस्पति और सूर्य दोनों मजबूत रहते हैं, जिससे ज्ञान, धन, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि होती है। पुरानी पीढ़ियां इन परंपराओं को इसलिए मानती आई हैं, क्योंकि इनसे जीवन में संतुलन और शांति मिलती है।
गुरुवार और रविवार को खिचड़ी नहीं खाने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों पर आधारित है। इन दिनों सात्विक और शुद्ध भोजन करने से देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।