रविवार और गुरुवार को खिचड़ी क्यों नहीं खाना चाहिए? जानिए धार्मिक कारण

नियमों के पालन से सुखमय रहेगा जीवन

गुरुवार और रविवार को खिचड़ी नहीं खाने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों पर आधारित है। इन दिनों सात्विक और शुद्ध भोजन करने से देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।