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क्या आप भी नहाने के बाद बेड पर छोड़ देते हैं गीला तौलिया? तुरंत बदल लें ये आदत, नहीं तो होगा भारी नुकसान

हम अक्सर छोटी-छोटी आदतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आदतें हमारे घर की ऊर्जा और जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं। नहाने के बाद गीला तौलिया बेड पर या दरवाजे पर छोड़ देना भी ऐसी ही एक आम आदत है, जो वास्तु के नजरिए से बुरी मानी जाती है।

Navaneet RathaurJul 20, 2026 04:16 pm IST
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गीला तौलिया बेड पर रखने का वास्तु प्रभाव

बेडरूम को आराम और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। अगर आप नहाकर गीला तौलिया बेड पर रख देते हैं, तो उसकी नमी कमरे की ऊर्जा को भारी बना देती है। वास्तु के अनुसार, इससे मानसिक तनाव, नींद में कमी और लगातार थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नमी से बैक्टीरिया भी फैलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

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दरवाजे पर गीला तौलिया टांगने की गलती

दरवाजा घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। गीला तौलिया यहां टांगने से ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। इससे घर में अव्यवस्था, कलह और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि गीली चीजें दरवाजे पर कभी नहीं टांगनी चाहिए, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी कमजोर पड़ जाती है।

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गीला तौलिया घर की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है?

वास्तु में नमी को नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। गीला तौलिया लंबे समय तक गीला रहने से बदबू और नमी बढ़ती है, जो पूरे घर की ऊर्जा को भारी बना देती है। इससे परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। साफ-सुथरा और सूखा माहौल ही सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है।

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सही जगह पर सुखाएं तौलिया

वास्तु के अनुसार, गीला तौलिया हमेशा ऐसी जगह सुखाना चाहिए, जहां सूरज की रोशनी और हवा अच्छे से आए। बालकनी, खुली खिड़की के पास या वॉशरूम में हुक लगाकर तौलिया सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। इसे बेड, सोफा या दरवाजे पर कभी ना रखें। तौलिया सूखने के बाद उसे साफ जगह पर मोड़कर रखें।

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गीला तौलिया रखने से होने वाले नुकसान

गीला तौलिया बेड पर रखने से ना सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। इससे नींद खराब होती है, तनाव बढ़ता है और घर में नकारात्मकता फैलती है। साफ-सफाई और वास्तु दोनों का ध्यान रखना जरूरी है।

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वास्तु नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

वास्तु शास्त्र कहता है कि छोटी-छोटी आदतें घर की ऊर्जा तय करती हैं। गीला तौलिया सही जगह सुखाने से सकारात्मकता बनी रहती है। इससे परिवार में शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों सुधरती है। नियमित रूप से साफ-सफाई और सही आदतें अपनाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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सही आदत अपनाकर पाएं फायदा

गीला तौलिया बेड या दरवाजे पर छोड़ने की आदत तुरंत बदल लें। इसे सही जगह सुखाएं और रोजाना स्वच्छता का ध्यान रखें। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने और परिवार के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

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कभी भी बेड पर नाा छोड़ें गीला तौलिया

गीला तौलिया कभी भी बेड या कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद उसे तुरंत सुखाने की जगह पर रखें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष से बचाव होगा, बल्कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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