क्या आप भी नहाने के बाद बेड पर छोड़ देते हैं गीला तौलिया? तुरंत बदल लें ये आदत, नहीं तो होगा भारी नुकसान

कभी भी बेड पर नाा छोड़ें गीला तौलिया

गीला तौलिया कभी भी बेड या कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद उसे तुरंत सुखाने की जगह पर रखें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष से बचाव होगा, बल्कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।