क्या कलह के माहौल में बन रहा है खाना? जान लें वास्तु के 4 नुकसान, पढ़ें सही तरीका

कलह के बीच बना रहे हैं खाना?

वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। वास्तु की मान्यता है कि किचन में खाना बनाते समय घर का माहौल शांत और सकारात्मक होना चाहिए। वहीं, अगर किचन में कलह हो रही हो या घर में तनाव का माहौल हो और मन में नकारात्मक विचार चल रहे हों, तो इसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ सकता है।