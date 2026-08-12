Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

क्या कलह के माहौल में बन रहा है खाना? जान लें वास्तु के 4 नुकसान, पढ़ें सही तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कलह और तनाव के बीच खाना बनाना हमें कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जानें इससे आपकी हेल्थ, रिश्ते और घर की सुख-समृद्धि पर क्या असर पड़ सकता है? 

Garima SinghAug 12, 2026 12:58 pm IST
1/7

कलह के बीच बना रहे हैं खाना?

वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। वास्तु की मान्यता है कि किचन में खाना बनाते समय घर का माहौल शांत और सकारात्मक होना चाहिए। वहीं, अगर किचन में कलह हो रही हो या घर में तनाव का माहौल हो और मन में नकारात्मक विचार चल रहे हों, तो इसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ सकता है।

2/7

पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में झगड़ों के बीच खाना बनता है वहां धन से संबंधित दिक्कतें बहुत आती हैं। जिंदगी में पैसों का फ्लो कम होता है और फालतू के खर्चे रुक जाते हैं।

3/7

सेहत पर बुरा असर

घर में खाना हमेशा शांत और खुशहाल माहौल में ही बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर खाना बनाते हुए घर में लड़ाई-झगड़ा हो रहा है तो वो नेगेटिविटी खाने में जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब ऐसा खाना खाया जाता है तो ये शरीर और मन पर बुरा असर डालता है।

4/7

रिश्तों पर बुरा असर

ऐसी मान्यता है कि खाने को जिस भी फीलिंग्स या मूड के साथ बनाया जाता है खाने वाले पर इसका असर आता है। झगड़ों-फसाद के बीच बने खाने को खाने से घर के लोगों के बीच गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव की स्थिति बनती है।

5/7

नेगेटिव सोच से उलझेंगे काम

वास्तु मान्यता है कि कलेश के बीच बना खाना कभी भी जिंदगी में शांति नहीं लाएगा। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है और सोच भी ऐसी ही होती जाती है। घर के सदस्यों का मन भी किसी भी काम में ठीक तरह से नहीं लग पाता है।

6/7

ये है सही तरीका

वास्तु शास्त्र के हिसाब से खाना बनाते वक्त मन को शांत रखना चाहिए। हाथ-पैर धोकर और साफ-सुथरे कपड़े पहनकर ही किचन में जाएं। खाना बनाते वक्त मन में हमेशा अच्छे विचार ही आने चाहिए। शास्त्र के अनुसार खाना ना सिर्फ हमें एनर्जी देता है बल्कि घर में सुख-समृद्धि भी लेकर आता है।

7/7

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणक्या कलह के माहौल में बन रहा है खाना? जान लें वास्तु के 4 नुकसान, पढ़ें सही तरीका