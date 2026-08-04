घर में जरूरत से ज्यादा शीशे रखना पड़ सकता है भारी! वास्तु के अनुसार जानें इसकी वजह

वास्तु नियमों का पालन करें

घर में शीशा लगवाते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। केवल दो मुख्य शीशे पूर्व और उत्तर में रखें। बेडरूम बाथरूम और मुख्य द्वार पर सावधानी बरतें। जरूरत से ज्यादा शीशे हटाकर या ढककर रखें। इन छोटी सावधानियों से घर का माहौल हल्का सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। सही वास्तु व्यवस्था जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।