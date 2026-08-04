घर में जरूरत से ज्यादा शीशे रखना पड़ सकता है भारी! वास्तु के अनुसार जानें इसकी वजह

वास्तु शास्त्र की गणित के हिसाब से घर में केवल दो शीशे ही पर्याप्त माने गए हैं। एक पूर्व दिशा में और दूसरा उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। उत्तर दिशा धन से जुड़ी मानी गई है, जबकि पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इन दोनों दिशाओं में एक-एक शीशा रखने से घर का संतुलन बना रहता है और अनावश्यक ऊर्जा का संचार नहीं होता है।
अगर पूर्व या उत्तर दिशा में एक से अधिक शीशे लगा दिए जाएं, तो वे एक-दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं। इससे घर में रहने वाले लोगों के मन में बेचैनी पैदा होती है। एक ही दिशा में दो शीशे लगाने हों, तो उन्हें एक-दूसरे से सटाकर कभी ना लगाएं। प्रतिबिंब की अधिकता मानसिक अशांति और निर्णय लेने में उलझन बढ़ा सकती है।
बेडरूम के अंदर कभी भी एक से अधिक शीशा नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाना ही हो, तो एक शीशे को हमेशा कवर करके रखें। वास्तु के अनुसार, शीशे में आपके शरीर और बेड का प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। ऐसा होने पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रिश्तों में खटास और नींद में व्यवधान आ सकता है। बेडरूम में न्यूनतम शीशा रखना ही सुरक्षित माना गया है।
बाथरूम घर का वह स्थान है, जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास ज्यादा होता है। इसलिए यहां दो शीशे कभी ना लगाएं। शीशा हर तरह की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जरूरत के अनुसार, केवल एक ही शीशा लगवाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम से कम हो। बाथरूम के शीशे को साफ रखना और अनावश्यक रूप से न बढ़ाना वास्तु की दृष्टि से सही है।
मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करते ही बाहर लौट सकती है। शीशा किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हालांकि, यह नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को भी रोक सकता है लेकिन घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से बचना चाहिए।
जरूरत से ज्यादा शीशे घर में बेचैनी अस्थिरता और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। प्रतिबिंब की अधिकता से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। कई बार इससे आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य भी प्रभावित होता है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सजावट के नाम पर अनियंत्रित शीशे ना लगाएं बल्कि जरूरत और दिशा का ध्यान रखें।
शीशा हमेशा साफ और साबुत होना चाहिए। टूटा या धुंधला शीशा नकारात्मक प्रभाव डालता है। पूर्व और उत्तर दिशा में लगाने पर उसे इस तरह रखें कि वह खुला और स्वच्छ दिखे। बेडरूम और बाथरूम में न्यूनतम संख्या का पालन करें। सही दिशा और सीमित संख्या से घर में सकारात्मकता बनी रहती है।
घर में शीशा लगवाते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। केवल दो मुख्य शीशे पूर्व और उत्तर में रखें। बेडरूम बाथरूम और मुख्य द्वार पर सावधानी बरतें। जरूरत से ज्यादा शीशे हटाकर या ढककर रखें। इन छोटी सावधानियों से घर का माहौल हल्का सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। सही वास्तु व्यवस्था जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।