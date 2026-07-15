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Jagganath Rath Yatra: सालबेग की मजार पर क्यों रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ? आज भी निभाई जाती है ये परंपरा

Jagannath Rath Yatra: पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए क्यों रुकता है? जानें इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी। 

Garima SinghJul 15, 2026 08:22 pm IST
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सालबेग की मजार रुकता है रथ

जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा की एक सदियों पुरानी अनोखी परंपरा है जो आज भी निभाई जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ उनके परम भक्त सालबेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है।

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कौन थे भक्त सालबेग?

बताया जाता है कि सालबेग के पिता मुगल सूबेदार थे और उनकी मां हिंदू थीं। युवावस्था में एक गंभीर बीमारी से ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में ही समर्पित कर दिया था।

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मंदिर में नहीं मिली थी एंट्री

मुस्लिम समुदाय से होने के नाते सालबेग को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री की अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने कई भजन की रचना की और इनमें से आज एक जगन्नाथ पुरी के गर्भगृह में गाया जाता है।

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सालबेग की भक्ति ने जीता भगवान का दिल

ऐसा कहा जाता है कि सालबेग भगवान जगन्नाथ का ही जाप किया करते थे। उनकी भक्ति को इतना सच्चा माना जाने लगा कि आज उनके भजन श्रद्धा से गाए जाते हैं। भगवान भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे।

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जब सालबेग के पास रुका था रथ

मान्यता है कि एक बार रथ यात्रा के दौरान सालबेग टाइम पर पुरी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की उनके आने तक रथ रुका रहे। हालांकि कहा जाता है कि उनकी कुटिया के पास पहुंचते ही भगवान का रथ अपने आप ही रुक गया था।

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आज भी निभाई जाती है ये परंपरा

जब सालबेग का निधन हुआ तभी उनकी मजार वही बनाई गई। तबसे लेकर आज तक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मजार के पास रोका जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है।

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