Jagganath Rath Yatra: सालबेग की मजार पर क्यों रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ? आज भी निभाई जाती है ये परंपरा

जब सालबेग के पास रुका था रथ

मान्यता है कि एक बार रथ यात्रा के दौरान सालबेग टाइम पर पुरी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में उन्होंने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की उनके आने तक रथ रुका रहे। हालांकि कहा जाता है कि उनकी कुटिया के पास पहुंचते ही भगवान का रथ अपने आप ही रुक गया था।