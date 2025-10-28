हिंदू धर्म: मंदिर में नंगे पांव ही क्यों जाना चाहिए? जानिए इसके पीछे का कारण

प्राचीन परंपरा और शास्त्रीय आधार

गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण में मंदिर में नंगे पांव जाने का उल्लेख है। वास्तु शास्त्र कहता है कि मंदिर का फर्श ऊर्जा का केंद्र है। जूते चमड़े या सिंथेटिक के होते हैं, जो अपवित्र होने के साथ ही ऊर्जा के अवरोधक हैं। नंगे पांव चलने से प्राण ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।