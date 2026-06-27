व्रत-उपवास के दौरान सेंधा नमक क्यों खाया जाता है? जानिए धार्मिक कारण?

सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पहाड़ों और चट्टानों से प्राप्त होता है। इसे बनाने में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए यह पूरी तरह शुद्ध माना जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या सफेद होता है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे कई प्राकृतिक खनिज मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि व्रत के भोजन में इसे विशेष महत्व दिया जाता है।
व्रत का मुख्य उद्देश्य सात्विक भोजन के जरिए शरीर और मन को शुद्ध करना है। सामान्य नमक को औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिसमें कई रसायन मिलाए जाते हैं। जबकि सेंधा नमक पूरी तरह प्राकृतिक है। सनातन परंपरा में व्रत के दौरान सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। इसलिए सेंधा नमक को व्रत का हिस्सा बनाया गया है। यह मां लक्ष्मी और देवी-देवताओं की पूजा में भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
धार्मिक ग्रंथों और परंपरा के अनुसार, व्रत के समय साधारण नमक का त्याग कर सेंधा नमक का उपयोग करने से शरीर में सात्विकता बढ़ती है। इससे देवी-देवताओं की पूजा का फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सेंधा नमक का सेवन करने से व्रत का पालन अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह शुद्ध और प्राकृतिक होता है।
सेंधा नमक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी है। इसमें मौजूद प्राकृतिक खनिज शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखते हैं। इससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। व्रत के दौरान सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और भारीपन या थकान भी कम महसूस होती है। यही कारण है कि व्रत के भोजन में इसे प्राथमिकता दी जाती है।
व्रत के दौरान सेंधा नमक का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे साफ और सूखी जगह पर रखें। व्रत के भोजन में साबूदाना, कुट्टू, आलू या फलों में इसका इस्तेमाल करें। ज्यादा मात्रा में ना लें। व्रत समाप्त होने के बाद भी संतुलित मात्रा में इसका सेवन जारी रख सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग ना सिर्फ व्रत, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
सेंधा नमक व्रत की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धार्मिक शुद्धता के साथ स्वास्थ्य को भी संतुलित रखता है। अगर आप व्रत करते हैं, तो सेंधा नमक का उपयोग जरूर करें। इससे ना सिर्फ पूजा का फल मिलेगा, बल्कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।