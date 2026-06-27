व्रत-उपवास के दौरान सेंधा नमक क्यों खाया जाता है? जानिए धार्मिक कारण?

व्रत में सेंधा नमक का धार्मिक महत्व

व्रत का मुख्य उद्देश्य सात्विक भोजन के जरिए शरीर और मन को शुद्ध करना है। सामान्य नमक को औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिसमें कई रसायन मिलाए जाते हैं। जबकि सेंधा नमक पूरी तरह प्राकृतिक है। सनातन परंपरा में व्रत के दौरान सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। इसलिए सेंधा नमक को व्रत का हिस्सा बनाया गया है। यह मां लक्ष्मी और देवी-देवताओं की पूजा में भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।