शुभ काम के लिए घर छोड़ने से पहले दही-शक्कर क्यों खाया जाता है?

यह रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो परिवार वाले उसे शुभकामनाएं देते हैं। दही-शक्कर खिलाना इसी शुभकामना का मीठा रूप है। यह परंपरा उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पूरे देश में इसे शुभ मानकर निभाया जाता है।
धार्मिक दृष्टि से दही शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। शक्कर मिठास और सुख का प्रतीक मानी जाती है। दोनों को मिलाकर खिलाने से व्यक्ति के नए काम में मिठास और सफलता की कामना की जाती है। हिंदू मान्यताओं में यह भगवान को प्रसन्न करने और सकारात्मक फल पाने का माध्यम भी है।
दही प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर होता है, जो पेट को मजबूत बनाता है। शक्कर शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। जब कोई महत्वपूर्ण काम पर जा रहा हो, तो यह छोटा सा सेवन उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। खासकर सुबह के समय यह पाचन के लिए भी अच्छा होता है।
किसी बड़े काम से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसे में परिवार का साथ और दही-शक्कर खिलाना व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह रस्म बताती है कि पूरा परिवार उसके साथ है। इससे मन शांत होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह छोटी-सी रस्म तनाव कम करने में मदद करती है।
यह परंपरा परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है। मां-बाप या बड़े-बुजुर्ग दही-शक्कर खिलाकर अपनी चिंता और उम्मीद दोनों व्यक्त करते हैं। यह छोटी-सी रस्म व्यक्ति को याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपनों की शुभकामनाओं से भी जुड़ी होती है। यह भावनात्मक सुरक्षा का एहसास दिलाता है।
वास्तु शास्त्र में दही-शक्कर को शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। ज्योतिष में भी शुभ काम से पहले मीठा खाने को अच्छा बताया गया है। इससे राहु-केतु जैसे दोषों का प्रभाव कम होता है और काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।
आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में यह परंपरा और भी जरूरी हो गई है। जब हम घर से निकलते हैं, तो तनाव और चिंता साथ होती है। दही-शक्कर खिलाना एक पल के लिए रुककर परिवार से जुड़ने का मौका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपनों के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से भी आती है।
दही-शक्कर की यह परंपरा हमें सिखाती है कि छोटी-छोटी बातों में भी सकारात्मकता छिपी होती है। यह रस्म हमें याद दिलाती है कि सफलता मेहनत के साथ-साथ शुभकामनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से भी आती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।