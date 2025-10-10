हिंदू परंपरा में बांस को जलाना अशुभ क्यों माना गया है? जानिए पौराणिक कारण

परंपरा का सम्मान करें

हिंदू परंपरा में बांस जलाना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह वंश नाश, पितृ दोष और कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं का उल्लंघन है। शास्त्रों और कथाओं से प्रेरित यह नियम परिवार की समृद्धि और शांति के लिए है। बांस को सम्मान दें और इसे जलाने से बचें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)