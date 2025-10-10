हिंदू परंपरा में बांस को जलाना अशुभ क्यों माना गया है? जानिए पौराणिक कारण

हिंदू धर्म में बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जन्म के समय नवजात की नाल को बांस के झाड़ी में दफनाया जाता है, ताकि वंश बांस की तरह फैले। शादी-मुंडन में बांस का मंडप बनता है। शास्त्रों में बांस को सुख-समृद्धि का चिह्न कहा गया है। इसलिए, इसे जलाना वंश के नाश के समान माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार, बांस जलाने से वंश का नाश होता है। मान्यता है कि बांस देवताओं द्वारा वंश वृद्धि के लिए दिया गया वरदान है। इसे जलाने से पितरों का अपमान होता है और पितृ दोष लगता है। अर्थी में बांस का उपयोग होता है, लेकिन चिता में नहीं जलाया जाता, क्योंकि यह वंश की निरंतरता का प्रतीक है।
भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी बांस से बनी थी, जो उनकी लीलाओं का अभिन्न अंग थी। पौराणिक मान्यता है कि बांस जलाना कृष्ण के प्रति अपमान है, जिससे घर में अशांति और कलह आता है। महाभारत और भागवत पुराण में बांस को दिव्य माना गया है। इसलिए, हिंदू परंपरा में बांस को जलाना वर्जित है, ताकि भगवान की कृपा बनी रहे।
हिंदू शास्त्रों जैसे गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि बांस जलाने से पितरों का दोष लगता है। पितर वंश के रक्षक हैं और बांस वंश का प्रतीक होने से इसका जलना पितृ तर्पण का अपमान है। इसलिए, पूजा या हवन में बांस का उपयोग वर्जित है।
पौराणिक मान्यताओं के अलावा, वास्तु शास्त्र में बांस को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है। बांस जलाने से विषैले धुएं (लेड ऑक्साइड) निकलते हैं, जो स्वास्थ्य हानि पहुंचाते हैं। फेंगशुई में भी बांस लंबी आयु का प्रतीक है। ये कारण पौराणिक परंपराओं को मजबूत बनाते हैं।
हिंदू परंपराओं में बांस का उपयोग शुभ कार्यों में होता है, जैसे जनेऊ संस्कार में बांस की छड़ी। दाह संस्कार में अर्थी बांस से जरूर बनी होती है, लेकिन जलाई नहीं जाती है। पौराणिक कथाओं में बांस को अमर वंश का प्रतीक बताया गया है। इसे जलाना दरिद्रता और दुख जैसे अशुभ फल देता है। इसलिए, अगरबत्ती में बांस की स्टिक से भी परहेज करें।
हिंदू परंपरा में बांस जलाना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह वंश नाश, पितृ दोष और कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं का उल्लंघन है। शास्त्रों और कथाओं से प्रेरित यह नियम परिवार की समृद्धि और शांति के लिए है। बांस को सम्मान दें और इसे जलाने से बचें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)