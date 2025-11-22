हिंदू धर्म: शादी के समय दुल्हन दूल्हे के बाएं तरफ क्यों बैठती है?

बायीं ओर बैठने की परंपरा

चाहे मंडप हो, स्टेज हो या फोटो खिंचवानी हो, दुल्हन हमेशा दूल्हे के बाएं रहे। यह परंपरा सदियों से सुखी दांपत्य जीवन का आधार है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।