why brass utensils considered sacred in puja वास्तु शास्त्र: पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तनों को पवित्र क्यों माना जाता है?
वास्तु शास्त्र: पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तनों को पवित्र क्यों माना जाता है?

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व है। इन्हें पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। मान्यता है कि पीतल के बर्तन पूजा की शुद्धता को बनाए रखते हैं। आइए जानें, पूजा में पीतल के बर्तनों को पवित्र क्यों माना जाता है।

Navaneet RathaurMon, 8 Sep 2025 10:12 PM
पीतल और देवी-देवताओं का संबंध

पीतल को सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं। हिंदू शास्त्रों में पीतल को स्वर्ण का प्रतीक माना जाता है, जो पवित्रता और धन का कारक है। पूजा में पीतल के बर्तनों का उपयोग करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। यह बर्तनों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रखता है।

वास्तु शास्त्र में पीतल का महत्व

वास्तु शास्त्र में पीतल को सकारात्मक ऊर्जा का संवाहक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करता है। पूजा में पीतल के बर्तनों का उपयोग करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और वास्तु दोष कम होते हैं। खासकर उत्तर-पूर्व दिशा में पीतल के बर्तन रखना शुभ माना जाता है।

आयुर्वेद में पीतल के लाभ

आयुर्वेद के अनुसार, पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जो जीवाणुरोधी गुण प्रदान करता है। पीतल के बर्तनों में जल, दूध या प्रसाद रखने से वह शुद्ध और रोगमुक्त रहता है। पूजा में इन बर्तनों का उपयोग करने से भगवान को शुद्ध भोग अर्पित होता है, जो पूजा की पवित्रता को बढ़ाता है और स्वास्थ्य लाभ देता है।

ऊर्जा संतुलन में पीतल की भूमिका

पीतल में ऊर्जा को संतुलित करने की विशेष क्षमता होती है। यह पर्यावरण की नकारात्मक तरंगों को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पूजा में पीतल के दीपक, थाली या घंटी का उपयोग करने से मंत्रों की ध्वनि और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। यह पूजा स्थल को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है।

पीतल के बर्तनों की साफ-सफाई

पीतल के बर्तनों को पवित्र रखने के लिए उनकी नियमित साफ-सफाई जरूरी है। इन्हें नींबू, नमक या तामरपत्र से साफ करें। गंदे या धुंधले बर्तनों का पूजा में उपयोग ना करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साफ और चमकदार पीतल के बर्तन पूजा की शुद्धता और प्रभाव को बढ़ाते हैं।

पीतल के बर्तनों का सही स्थान

वास्तु के अनुसार, पीतल के बर्तनों को उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ है। पूजा के बाद इन्हें ढककर रखें ताकि धूल या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। दीपक, लोटा, थाली और घंटी जैसे बर्तनों को पूजा स्थल पर व्यवस्थित करें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और पितरों की कृपा दिलाता है।

पीतल के साथ बढ़ाएं पूजा का प्रभाव

पीतल के बर्तन पूजा-पाठ में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता लाते हैं। इनका वास्तु, आयुर्वेद और धार्मिक महत्व सुख-समृद्धि को बढ़ाता है। साफ-सफाई और सही दिशा में रखकर इनका उपयोग करें। पीतल के बर्तनों से पूजा करने से देवी-देवताओं की कृपा, मानसिक शांति और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

