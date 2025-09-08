वास्तु शास्त्र: पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तनों को पवित्र क्यों माना जाता है?

पीतल और देवी-देवताओं का संबंध

पीतल को सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं। हिंदू शास्त्रों में पीतल को स्वर्ण का प्रतीक माना जाता है, जो पवित्रता और धन का कारक है। पूजा में पीतल के बर्तनों का उपयोग करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। यह बर्तनों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रखता है।