क्या आप भी बिना नहाए बनाते हैं खाना? शास्त्रों के अनुसार जानिए भोजन बनाने और खाने के नियम

शास्त्रीय परंपरा का आधुनिक महत्व

आज की व्यस्त जिंदगी में भी यह नियम प्रासंगिक है। शरीर की स्वच्छता और मानसिक पवित्रता दोनों के लिए स्नान जरूरी है। भोजन बनाने और खाने से पहले स्नान की आदत अपनाकर आप ना केवल शास्त्रों का पालन करते हैं बल्कि अपने और परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। छोटी सी सावधानी बड़े लाभ देती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।