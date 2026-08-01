क्या आप भी बिना नहाए बनाते हैं खाना? शास्त्रों के अनुसार जानिए भोजन बनाने और खाने के नियम

बिना स्नान किए किचन में प्रवेश करने और भोजन बनाने को अशुद्ध माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, अशुद्ध तन से बनाया गया अन्न मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन की कहावत यहीं से जुड़ी है। शुद्ध शरीर से बनाया भोजन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और परिवार के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है।
मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बिना स्नान किए भोजन करने या बनाने से भोजन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में इसे घर में दरिद्रता को आमंत्रित करने वाला भी बताया गया है। माता लक्ष्मी की नाराजगी और माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के अभाव का कारण भी इसी अशुद्धि को माना गया है।
भोजन ग्रहण करने से पहले भी स्नान अनिवार्य माना गया है। बिना स्नान के खाया गया भोजन बीमारियों का कारण बन सकता है। शरीर पर रज-तम प्रधान अशुद्धि होने के कारण वह ऊर्जा भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं।
स्नान शरीर को बाहर से साफ करता है और भीतर की ऊर्जा को भी शुद्ध बनाता है। शुद्ध तन से बनाया भोजन सात्विक गुणों से युक्त होता है। इससे व्यक्ति मानसिक रूप से ऊर्जावान रहता है और विचारों में स्पष्टता बनी रहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह छोटी आदत बड़ी सकारात्मकता लाती है।
शास्त्रों के अनुसार, शुद्ध रसोई में ही माता अन्नपूर्णा का वास होता है। बिना स्नान के बना भोजन उनकी कृपा से वंचित रह सकता है। माता लक्ष्मी भी शुद्धता और व्यवस्था पसंद करती हैं। इसलिए किचन में प्रवेश से पहले स्नान करना समृद्धि और सुख का मार्ग खोलता है।
सुबह उठकर पहले स्नान करें फिर किचन में जाएं। अगर दिन में दोबारा खाना बनाना हो, तो हल्का स्नान या कम से कम हाथ-पैर धोकर शुद्ध भाव से काम करें। भोजन से पहले भी स्नान या कम से कम मुख शुद्धि जरूर करें। यह आदत समय के साथ सहज हो जाती है और स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगता है।
स्नान के बाद बनाया भोजन सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत बनता है। इससे शरीर को शक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। अशुद्ध अवस्था में बनाया अन्न नकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकता है। शुद्धता का पालन करने से घर का माहौल भी हल्का और सुखद बना रहता है।
आज की व्यस्त जिंदगी में भी यह नियम प्रासंगिक है। शरीर की स्वच्छता और मानसिक पवित्रता दोनों के लिए स्नान जरूरी है। भोजन बनाने और खाने से पहले स्नान की आदत अपनाकर आप ना केवल शास्त्रों का पालन करते हैं बल्कि अपने और परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। छोटी सी सावधानी बड़े लाभ देती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।