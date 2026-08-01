कौन नहीं पहन सकता हीरा? मेष समेत 4 राशियां न करें ये बड़ी गलती

हीरा रत्न: डायमंड

हीरा का रत्न बेहद कीमती और चमकदार माना जाता है। कई लोग अंगूठी या ज्वेलरी के रूप में डायमंड पहनना पसंद करते हैं। पर हर किसी को हीरा सूट कर जाए यह जरूरी तो नहीं। रत्न शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार ही रत्न धारण करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं डायमंड रत्न से जुड़ी कुछ जरूरी बातें