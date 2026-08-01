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कौन नहीं पहन सकता हीरा? मेष समेत 4 राशियां न करें ये बड़ी गलती

who can wear diamond : हर किसी को हीरा सूट कर जाए यह जरूरी तो नहीं। रत्न शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार ही रत्न धारण करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं डायमंड रत्न से जुड़ी कुछ जरूरी बातें -   

Shrishti ChaubeyAug 01, 2026 11:29 pm IST
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हीरा रत्न: डायमंड

हीरा का रत्न बेहद कीमती और चमकदार माना जाता है। कई लोग अंगूठी या ज्वेलरी के रूप में डायमंड पहनना पसंद करते हैं। पर हर किसी को हीरा सूट कर जाए यह जरूरी तो नहीं। रत्न शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार ही रत्न धारण करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं डायमंड रत्न से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

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किस ग्रह से संबंधित है हीरा?

शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है हीरे का रत्न। शुक्र ग्रह का संबंध धन, संपत्ति, ऐशो आराम, सुंदरता और प्रेम जीवन से माना जाता है। हीरे को सही विधि और सही तरीके से धारण करने पर शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है।

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क्या हर कोई हीरा पहन सकता है?

नहीं, हीरा हर किसी को सूट कर जाए ये जरूरी नहीं। हमेशा सही सलाह लेकर ही रत्न पहनना चाहिए। रत्न शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लिए हीरा लाभकारी साबित हो सकता है तो कुछ के लिए मुश्किल समय भी ला सकता है।

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हीरा पहनने से पहले क्या करें?

कुंडली में ग्रहों की स्थिति और राशि के अनुसार हीरा रत्न धारण करना चाहिए। वहीं, हीरे के रत्न को धारण करने के नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।

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हीरा कब करें धारण?

शुक्र से संबंधित होने के कारण हीरे को शुक्रवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इसे धारण करने से पहले शुद्धि करना जरूरी माना जाता है।

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हीरा किसे पहनना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत या सकारात्मक होने पर हीरा धारण किया जा सकता है।

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किन रत्नों के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए?

रत्न विद्या के मुताबिक, मूंगे और माणिक के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए। वहीं, हीरा धारण करने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना भी बेहतर रहेगा।

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किन राशियों को हीरा नहीं पहनना चाहिए?

रत्न शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष, राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों को हीरा पहनने से बचना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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