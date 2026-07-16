शादीशुदा जिंदगी में बढ़ती जा रही है खटास? सोई किस्मत जगाएगा ये सफेद पत्थर

पार्टनर के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही है? ना चाहते हुए भी दूरियां आ रही है? ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर कपल्स के बीच बार-बार मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो इसका संबंध कमजोर शुक्र होता है। ऐसे में ऐसी स्थिति में सफेद पुखराज का पहनना शुभ माना जाता है। जानिए आखिर इस सफेद रंग के पत्थर से और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
रत्नशास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज का कनेक्शन शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, लग्जरी और धन-वैभव का कारक मानते हैं। माना जाता है कि सफेद पुखराज पहनते ही शुक्र से जुड़ा हर क्षेत्र सही होता जाता है।
रत्नशास्त्र मान्यता है कि सफेद पुखराज पहनने से कपल्स के बीच आपसी समझ पहले से बेहतर होती है। वहीं बात-बात पर होने वाले मनमुटाव भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। ऐसे में रिश्ते में अपनापन बढ़ने लगता है।
मान्यता ये भी है कि सफेद पुखराज धारण करने से धन और सुख-सुविधाओं से जुड़े नए मौके मिलते हैं और जिंदगी सही ट्रैक पर वापस आती है। ऐसे में घर का माहौल भी बेहतर होता जाता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज इतना असरदार होता है कि ये नेगेटिविटी को धीरे-धीरे खत्म करता है। ऐसे में सोच पॉजिटिव होती जाती है और मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगता है। इसका पॉजिटिव असर काम पर भी दिखता है।
रत्नशास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज को हमेशा शुक्रवार की सुबह पहनने की कोशिश करें। इसे चांदी या फिर प्लैटिनम में जड़वाकर पहनना अच्छा माना जाता है।
नियम के हिसाब से सफेद पुखराज को पहनने से पहले गंगाजल और कच्चे दूध से इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इसे धारण कर लें।
सफेद पुखराज हर किसी को सूट नहीं करता है। ऐसे में इसे धारण करने से पहले एक बार कुंडली किसी जानकार ज्योतिष को जरूर दिखा लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।