शादीशुदा जिंदगी में बढ़ती जा रही है खटास? सोई किस्मत जगाएगा ये सफेद पत्थर

शादीशुदा जिंदगी में बढ़ गया है तनाव?

पार्टनर के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही है? ना चाहते हुए भी दूरियां आ रही है? ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर कपल्स के बीच बार-बार मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो इसका संबंध कमजोर शुक्र होता है। ऐसे में ऐसी स्थिति में सफेद पुखराज का पहनना शुभ माना जाता है। जानिए आखिर इस सफेद रंग के पत्थर से और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?