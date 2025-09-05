किस देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? क्या जानते हैं आप

कौन-से भगवान को कौन-सा पुष्प अर्पित करना चाहिए?

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। देवी-देवता की पूजा में कुछ खास सामग्री अर्पित की जाती है, जिसमें से एक है पुष्प। देवी-देवताओं की पुष्प पूजा का वर्णन हिंदू धर्म में मिलता है। यूं तो किसी भी भगवान को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन फूल देवी-देवताओं के प्रिय माने गए हैं। मान्यता है कि देवताओं को उनकी पसंद का फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें किस देवता को कौन-सा फूल अर्पित करना शुभ होता है।