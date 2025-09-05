which flowers to offer to which god Kis bhagwan ko kaun sa phool chadhana chahiye किस देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? क्या जानते हैं आप
किस देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? क्या जानते हैं आप

Astrology Tips: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा का खास महत्व है। हर भगवान की पूजा विधि अलग होती है। भगवान की पूजन सामग्री में पुष्प शामिल करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें आज किस भगवान को कौन-सा पुष्प है अतिप्रिय।

Saumya TiwariFri, 5 Sep 2025 06:22 PM
कौन-से भगवान को कौन-सा पुष्प अर्पित करना चाहिए?

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। देवी-देवता की पूजा में कुछ खास सामग्री अर्पित की जाती है, जिसमें से एक है पुष्प। देवी-देवताओं की पुष्प पूजा का वर्णन हिंदू धर्म में मिलता है। यूं तो किसी भी भगवान को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन फूल देवी-देवताओं के प्रिय माने गए हैं। मान्यता है कि देवताओं को उनकी पसंद का फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें किस देवता को कौन-सा फूल अर्पित करना शुभ होता है।

मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प

मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प कमल है। मान्यता है कि पीला रंग का व गुलाब का पुष्प अर्पित करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

हनुमान जी को कौन-सा पुष्प अर्पित करना चाहिए?

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को लाल रंग या कोई भी सुगंधित फूल चढ़ाना शुभ माना गया है।

मां दुर्गा का प्रिय पुष्प

मां दुर्गा को लाल गुलाब व गुड़हल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं।

भगवान शिव को कौन-सा फूल चढ़ाना चाहिए?

भगवान शिव को चमेली, शमी, मौलसीरी, नागचंपा, पलाश आदि के पुष्प प्रिय हैं। मान्यता है कि शिव पूजन में इन फूलों को शामिल करने से महादेव प्रसन्न होते हैं।

भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय पुष्प

भगवान श्रीकृष्ण को कुमुद, मालती, पलाश व वनमाला के फूल प्रिय हैं। मान्यता है कि कृष्ण जी की पूजा में इन पुष्पों को शामिल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

भगवान विष्णु को कौन-सा पुष्प अर्पित करना चाहिए?

विष्णु जी को कमल, चमेली, मालती, चंपा, बेला, गेंदा व वैजयंती के पुष्प प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे राम तुलसी हो या श्याम तुलसी।

भगवान गणेश का प्रिय फूल

भगवान गणेश को गेंदे के फूल प्रिय हैं, खास तौर पर लाल व पीले रंग के गेंदे के पुष्प गणपति बप्पा की पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना गया है।

