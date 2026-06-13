Vastu Tips: घर आते ही टेबल पर फेंकते हैं चाबियां? इन जगहों पर रखने से लॉक होगा किस्मत का ताला, जानें सही तरीका

आमतौर पर कई लोगों को आदत होती है कि कहीं से बाहर आते ही डाइनिंग टेबल या फिर सोफे के आसपास रखी हुई टेबल पर चाबियां फेंक देते हैं। वास्तु के अनुसार ये तरीका गलत है। माना जाता है कि गलत जगह पर रखी हुई ताबी तरक्की को ब्लॉक करती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल पर कभी भी चाबियों का गुच्छा नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि यहां चाबियों को रखने से ग्रह-क्लेश होते हैं। साथ ही इस वजह से आर्थिक स्थिति पर भी गलत असर पड़ता है।
कुछ लोग मुख्य द्वार के आसपास की होल्डर लगा देते हैं जोकि एकदम गलत तरीका है। हालांकि ऐसा कम ही लोग करते हैं लेकिन वास्तु में इसे शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इसस घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर चली जाती है।
वास्तु शास्त्र में किचन और पूजा घर को बहुत ही अहम माना जाता है। ऐसे में इन जगहों पर भी चाबियों को ना रखने की सलाह दी जाती है। चाबियों के जरिए यहां पर बाहर की नेगेटिविटी आती है जिससे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी रुठ जाती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार चाबियों को रखने के लिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। दरअसल इन दोनों दिशाओं का संबंध भगवान कुबेर और सूर्य से है। ऐसे में यहां पर चाबियों को रखने से तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार चाबी रखने के लिए लिविंग रूम का पश्चिम कोना सबसे सही है। इस दिशा में आप की होल्डर लगा सकते हैं। इस जगह चाबियों को रखना ठीक माना जाता है।
कभी भी गलती से प्लास्टिक का की-होल्डर ना लाएं। वास्तु के हिसाब से चाबियों को हमेशा छिपाकर या फिर सिर्फ की होल्डर में ही टांगनी चाहिए। दरअसल लकड़ी वाला की-होल्डर बाहर की नेगेटिविटी को आसानी से सोख लेता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार जंग लगी या फिर टूटी हुई चाबियों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।