Vastu Tips: घर आते ही टेबल पर फेंकते हैं चाबियां? इन जगहों पर रखने से लॉक होगा किस्मत का ताला, जानें सही तरीका

टूटी हुई चाबियां हटाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार जंग लगी या फिर टूटी हुई चाबियों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।