घर में आंवले का पेड़ कहां लगाना चाहिए? जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मान्यता है कि अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन करें, तो वास्तु दोष नहीं लगता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। घर में लोग कई पेड़-पौधे लगाते हैं, जो बेहद शुभ माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है आंवला का पेड़।

Dheeraj PalFeb 26, 2026 05:52 pm IST
पूजा-अर्चना

हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़-पौधे हैं, जिनकी पूजा-अर्चना की जाती है। आंवले का पेड़ भी ऐसा ही एक पेड़ है जिसको पूजा जाता है। मान्यता है कि इसे सही दिशा में लगाने से कई तरह के लाभ मिलत हैं। चलिए जानते हैं इसे कहां लगाना चाहिए।

सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप सही दिशा में आंवला का पेड़ लगाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा।

उत्तर दिशा

वास्तु के नियमों के अनुसार आंवला को उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। आप इसको पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। इन जगहों पर लगा यह पेड़ शुभ फल देता है।

सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी

आंवले के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको घर में जरूर लगाना चाहिए। इसे लगाना से घर में होना सुख और समृद्धि को बढ़ाता है और आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग को खोलता है।

धन की बढ़ोतरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में आंवला का पेड़ होने से धन की बढ़ोतरी होती है। इस पेड़ को घर में लगाने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है।

पॉजिटिव एनर्जी

अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आंवले के पेड़ को अपने घर पर जरूर लगाएं। घर में आंवले का पेड़ आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वास्तु के अनुसार, आंवला का पेड़ घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है।

स्वच्छता बनाए रखें

वास्तु के अनुसार तुलसी और आंवले जैसे पेड़ के पास हमेशा पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

