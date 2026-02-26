घर में आंवले का पेड़ कहां लगाना चाहिए? जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

पूजा-अर्चना

हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़-पौधे हैं, जिनकी पूजा-अर्चना की जाती है। आंवले का पेड़ भी ऐसा ही एक पेड़ है जिसको पूजा जाता है। मान्यता है कि इसे सही दिशा में लगाने से कई तरह के लाभ मिलत हैं। चलिए जानते हैं इसे कहां लगाना चाहिए।