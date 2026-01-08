घर में कहां रखनी चाहिए तिजोरी? जानें वास्तु से जुड़े नियम

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है। ऐसे में हमेशा घर की उत्तर दिशा में धन स्थान बनाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में बनी तिजोरी या लाकर हमेशा पैसों से भरा रहता है।
वास्तु के अनुसार, तिजोरी के कमरे का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में होना शुभ होता है। ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा में दरवाजे के सामने तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में रोशनी के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में एक छोटी खिड़की लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस कमरे में धन स्थान बनाना हो वहां पर आने-जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिक दरवाजे और खिड़की वाला धन स्थान अच्छा नहीं माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी धन स्थान या फिर कहें तिजोरी को दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह यम की दिशा होती है और इस दिशा में बना धन स्थान अक्सर आर्थिक दिक्कतों का कारण बनता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी या लॉकर के आस-पास या फिर उसके भीतर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार धन की देवी को प्रसन्न रखने के लिए कभी भी तिजोरी को गंदे हाथों या अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।