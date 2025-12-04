किचन में पानी कहां रखना होता है शुभ, जानें वास्तु नियम

किस दिशा में मुंह करके बनाए खाना

वास्तु के मुताबिक भोजन बनाते समय मुंह पूर्व की ओर और रसोई घर में पीने का पानी उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। भोजन बनाने में हम अग्नि का उपयोग करते हैं और अग्नि का हमारे स्वास्थ्य, यश और संपन्नता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में अग्नि तत्व को ठीक से संचारित होने के लिए रसोई घर का आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) कोण में होना शास्त्र सम्मत माना जाता है।