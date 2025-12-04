Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणकिचन में पानी कहां रखना होता है शुभ, जानें वास्तु नियम

किचन में पानी कहां रखना होता है शुभ, जानें वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के मुताबिक रसोई घर का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से पूरे परिवार का स्वास्थ्य और समृद्धि जुड़ी होती है। अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है।

Dheeraj PalThu, 4 Dec 2025 03:03 PM
1/9

किचन से जुड़े वास्तु नियम

जबकि आपकी रसोई की सही दिशा और व्यवस्थित चीजें आपके भाग्य को बदल सकती हैं और आपके घर को खुशियों से भर सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक रसोई में खाना किस दिशा में बनाएं और रसोई में पानी कहां रखें।

2/9

किस दिशा में मुंह करके बनाए खाना

वास्तु के मुताबिक भोजन बनाते समय मुंह पूर्व की ओर और रसोई घर में पीने का पानी उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। भोजन बनाने में हम अग्नि का उपयोग करते हैं और अग्नि का हमारे स्वास्थ्य, यश और संपन्नता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में अग्नि तत्व को ठीक से संचारित होने के लिए रसोई घर का आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) कोण में होना शास्त्र सम्मत माना जाता है।

3/9

इस दिशा में ना हो किचन

यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो रसोई घर पूर्व में भी बनाया जा सकता है। रसोई घर (उत्तर-पूर्व) में भूल से भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही खान-पान का खर्चा भी कई गुना बढ़ सकता है और अपव्यय की स्थिति बन सकती है।

4/9

खर्च बढ़ाता है

वास्तु के मुताबिक नैऋत्य कोण यानी दक्षिण-पश्चिम में भी किचन या रसोई घर अच्‍छा नहीं माना जाता है। इससे गृह कलह, परेशानी और दुर्घटना का भय बना रहता है। इसी प्रकार वायव्य (उत्तर-पश्चिम) कोण में स्‍थित किचन या रसोई घर भी न सिर्फ खर्च बढ़ाने वाला माना जाता है, बल्कि अग्नि दुर्घटना भी दे सकता है।

5/9

पानी और अग्नि

रसोई घर में पानी और अग्नि को एकसाथ नहीं रखना चाहिए। वास्तु के मताबिक यह विरोधाभासी स्थितियों को जन्म देता है। इस स्थिति में घर की स्त्री का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और घर में दैनिक कलह की स्‍थिति बन सकती है।

6/9

किचन में पानी की सही दिशा

घर में पानी सही स्थान पर और सही दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में रसोई के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में पानी का बर्तन भरकर रखें।

7/9

सही दिशा

घर में पानी सही स्थान पर और सही दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अनुकूल रहता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में रसोई के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में पानी का बर्तन भरकर रखें।

8/9

पानी का स्थान

पानी का स्थान ईशान कोण है। ऐसे में पानी का भंडारण या भूमिगत टैंक या बोरिंग पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में होनी चाहिए। पानी को ऊपर की टंकी में भेजने वाला पंप भी इसी दिशा में होना चाहिए।

9/9

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips Kitchen Tips