घर में कहां और कैसा होना चाहिए बच्चे का स्टडी रूम? जानें वास्तु नियम

स्टडी रूम के लिए वास्तु टिप्स

वास्तु के अनुसार घर में हमेशा बच्चों के लिए स्टडी रूम को ईशान कोण में या फिर पूर्व, उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा न हो पाए तो जिस भी कमरे में आप अपने बच्चे की स्टडी टेबल रखें, वहां पर दिशा से जुड़े नियम का पूरा ध्यान रखें।