Where and how should a child study room be located in the house Learn Vastu rules घर में कहां और कैसा होना चाहिए बच्चे का स्टडी रूम? जानें वास्तु नियम
घर में कहां और कैसा होना चाहिए बच्चे का स्टडी रूम? जानें वास्तु नियम

पंचतत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र में अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं, जिन्हें अपना कर न जिंदगी को आसान, सफल और सुखमय बनाया जा सकता है। वास्तु में बताया गया है कि घर में स्टडी रूम कहां और कैसे बनवाना शुभ माना जाता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।

Dheeraj PalThu, 2 Oct 2025 01:36 PM
स्टडी रूम के लिए वास्तु टिप्स

वास्तु के अनुसार घर में हमेशा बच्चों के लिए स्टडी रूम को ईशान कोण में या फिर पूर्व, उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा न हो पाए तो जिस भी कमरे में आप अपने बच्चे की स्टडी टेबल रखें, वहां पर दिशा से जुड़े नियम का पूरा ध्यान रखें।

स्टडी रूम का रंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार न सिर्फ दिशाओं का बल्कि रंगों का भी जीवन पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में आपको हमेशा स्टडी रूम के लिए हल्के पीले रंग, हल्के गुलाबी या फिर हल्के हरे रंग का चयन करना चाहिए।

ध्यान रखें ये बात

इसके अलावा गंदगी, सीलन और डार्क कलर वाले कमरे में उसका मन पढ़ाई से उचट जाएगा। उसके भीतर आलस्य और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। स्टडी रूम के दरवाजे को हमेशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए।

किस तरफ मुंह करके पढ़ें

वास्तु शास्त्र के अनुसार स्टडी रूम और स्टडी टेबल की दिशा के साथ बच्चे का मुंह किस ओर रहे इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता रहती है। वास्तु की मानें, तो बच्चे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए।

बच्चा का टेबल कैसा होना चाहिए

वास्तु के अनुसार बच्चे की टेबल आयताकार और चौकोर होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे की टेबल और उसका कमरा कभी भी अस्त-व्यस्त नहीं होनी चाहिए।

कैसी होनी चाहिए खिड़कियां और दरवाजे

बच्चे के स्टडी रूम में यदि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर दरवाजा और खिड़कियां हो तो बेहतर रहता है। इन​ दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और हवा आती है। जिससे बच्चा फ्रेश माइंड से पढ़ाई करता है। बच्चे के स्टडी रूम में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें।

स्टडी रूम में क्या न रखें

वास्तु के अनुसार श्रव्य और दृश्य का बच्चे पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में उसके कमरे में हिंसक तस्वीरें या फिर टीवी, म्युजिक सिस्टम, मोबाइल आदि रखने से बचें। वास्तु के अनुसार बच्चे को कभी भी बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

