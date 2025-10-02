घर में कहां और कैसा होना चाहिए बच्चे का स्टडी रूम? जानें वास्तु नियम

वास्तु के अनुसार घर में हमेशा बच्चों के लिए स्टडी रूम को ईशान कोण में या फिर पूर्व, उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। यदि किसी कारण से ऐसा न हो पाए तो जिस भी कमरे में आप अपने बच्चे की स्टडी टेबल रखें, वहां पर दिशा से जुड़े नियम का पूरा ध्यान रखें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार न सिर्फ दिशाओं का बल्कि रंगों का भी जीवन पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में आपको हमेशा स्टडी रूम के लिए हल्के पीले रंग, हल्के गुलाबी या फिर हल्के हरे रंग का चयन करना चाहिए।
इसके अलावा गंदगी, सीलन और डार्क कलर वाले कमरे में उसका मन पढ़ाई से उचट जाएगा। उसके भीतर आलस्य और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। स्टडी रूम के दरवाजे को हमेशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार स्टडी रूम और स्टडी टेबल की दिशा के साथ बच्चे का मुंह किस ओर रहे इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता रहती है। वास्तु की मानें, तो बच्चे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए।
वास्तु के अनुसार बच्चे की टेबल आयताकार और चौकोर होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे की टेबल और उसका कमरा कभी भी अस्त-व्यस्त नहीं होनी चाहिए।
बच्चे के स्टडी रूम में यदि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर दरवाजा और खिड़कियां हो तो बेहतर रहता है। इन दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और हवा आती है। जिससे बच्चा फ्रेश माइंड से पढ़ाई करता है। बच्चे के स्टडी रूम में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें।
वास्तु के अनुसार श्रव्य और दृश्य का बच्चे पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में उसके कमरे में हिंसक तस्वीरें या फिर टीवी, म्युजिक सिस्टम, मोबाइल आदि रखने से बचें। वास्तु के अनुसार बच्चे को कभी भी बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।