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Kalava Rules: कलावा उतारने के बाद क्या करना चाहिए? जानें सही तरीका और जरूरी नियम

अगर आप नया कलावा बांधने जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि पुराने कलावा का क्या करना है? तो यहां जानें कलावा से जुड़े वास्तु नियमों को।

Garima SinghJul 14, 2026 02:04 pm IST
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कलावा उतारकर क्या करें?

सनातन धर्म में कलावे को एक पवित्र धागे के रूप में देखा जाता है। इसे उतारने के बाद कभी भी इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे हाथ से उतारने के बाद नियम के हिसाब से विसर्जित करना चाहिए। इसके कई और नियम भी हैं जिसे शुभ माना जाता है।

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पेड़ की जड़ में दबा दें

अगर आप अपना पुराना कलावा हटा रहे हैं तो इसे पेड़ की जड़ के आसपास मिट्टी में दबा दें। इसे शुभ और सम्मानजनक तरीका माना जाता है। आप चाहे तो पीपल, तुलसी, केले या फिर बरगद के पेड़ की जड़ के आसपास इसे दबा सकते हैं।

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जल में कर दें प्रवाहित

पुराने कलावे को किसी साफ बहते हुए पानी में प्रवाहित करना भी सही नियम है। इसे नदी या फिर तलाब में भी विसर्जित कर सकते हैं। मान्यता है कि इस तरह से कलावे को हटाना शुभ होता है।

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गमले की मिट्टी में दबाना

अगर आपका बाहर जाना संभव नहीं है या फिर आसपास कोई नदी वगैरह नहीं है तो घर में गमले की मिट्टी में भी इसे दबा सकते हैं। इस तरह से कलावे को हटाना भी अच्छा ऑप्शन है।

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कलावा बदलने का शुभ दिन

वास्तु मान्यता है कि कलावा बांधने या फिर पुराने को बदलने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। अगर आपको कलावा हटाना है या फिर नया पहनना है तो इसके लिए इन्हीं दिनों का चयन करें।

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इन नियम से उतारें कलावा

कलावे को कभी भी कैंची से नहीं काटना चाहिए। इसे हमेशा धीरे-धीरे हाथ से ही खोलकर उतारें। इसके लिए आप दूसरों की भी मदद ले सकते हैं। तमाम लोग दांत से काटकर भी इसे खोलने की कोशिश करते हैं जोकि सही नियम नहीं है।

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ऐसे बांधे नया कलावा

नए कलावे को बांधते वक्त भगवान को याद करें। इस दौरान मंत्रों का जाप करना भी सही रहेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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