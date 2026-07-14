Kalava Rules: कलावा उतारने के बाद क्या करना चाहिए? जानें सही तरीका और जरूरी नियम

ऐसे बांधे नया कलावा

नए कलावे को बांधते वक्त भगवान को याद करें। इस दौरान मंत्रों का जाप करना भी सही रहेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।