पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, जानिए वास्तु के नियम

वास्तु के मुताबिक पर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे रखने से बचना चाहिए। इनमें से एक चीज है देवी-देवताओं की तस्वीरें। इसके अलावा, अपने मृतक परिजनों की तस्वीरें भी पर्स में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पर आर्थिक बोझ और कर्ज बढ़ने की संभावना होती है।
वास्तु की मानें, तो पुराने बिल और रसीदें रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, मां लक्ष्मी भी नाराज होती हैं।
इसके अलावा, पर्स में चाबी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे पैसों की कमी और आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है। अपने पर्स में छोटे-मोटे लोहे की चीजें जैसे सेफ्टी पिन, चाबियां या अन्य धातु की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए।
पर्स में पुराने नोट और दवाइयां भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने पर्स में फटा या पुराना नोट या दवाइयां रखते हैं, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आमदनी की बजाय खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक पर्स में सोने या पीतल का टुकड़ा जरूर रखें। लेकिन इसे गंगाजल सधोकर बृहस्पतिवार को पर्स में रखें।
वास्तु के मुताबिक पर्स में मोर पंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इससे राहु दोष भी कम होता है। पर्स में मोर पंख रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और किस्मत चमकती है।
इसके अलावा आप पीले रंग के कपड़े में थोडे़ चावल और हल्दी रखकर बांधकर एक पोटली बना लें और इसे पर्स में रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और धन का आगमन शुरू हो जाएगा।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।