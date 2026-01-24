पर्स में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, जानिए वास्तु के नियम

मोर पंख

वास्तु के मुताबिक पर्स में मोर पंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इससे राहु दोष भी कम होता है। पर्स में मोर पंख रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और किस्मत चमकती है।