फ्रिज के ऊपर क्या नहीं रखना चाहिए? जानिए वास्तु से जुड़े नियम

फ्रिज, जो कि मॉर्डन समय में हर घर की जरूरत बन गया है। इसमें खाने-पीने की कई चीजें रखी जाती हैं। लेकिन कई बार लोग फ्रिज के ऊपर भी कई तरह की चीजें रख देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फ्रिज के ऊपर सामान रखना शुभ होता है या अशुभ। चलिए जानते हैं।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक फ्रिज के ऊपर कई तरह की चीजें रखना अशुभ माना जाता है। फ्रिज के ऊपर रखी गई कुछ चीजों से नकारात्मकता तेजी से बढ़ती है जोकि वास्तु दोष का कारण बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर क्या नहीं रखना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक फ्रिज अग्नि तत्व का प्रतीक है। ऐसे में इसके ऊपर जल तत्व से जुड़ी चीजें नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि फ्रिज के ऊपर जल तत्व से जुड़ी चीजें जैसे फिश एक्वेरियम, मनी प्लांट जैसी चीजें रखने से आर्थिक नुकसान, कलह-क्लेश, पारिवारिक तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
वास्तु के अनुसार फ्रिज के ऊपरी सतह पर दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। इससे सेहत संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। साथ ही ऐसी कई दवाएं भी होती हैं, जिन्हें गर्म वातावरण में रखने से बचना चाहिए। फ्रिज की ऊपरी सतह गर्म होती है, जिससे कि दवाइयां खराब हो सकती है।
कई घरों में छोटी-बड़ी बेकार चीजों को लोग सीधे फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। मान्यता है कि पुराने, खराब या बेकार पड़े सामान को फ्रिज के ऊपर रखने से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और घर की सुख-समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इसके साथ ही फ्रिज के ऊपर भगवान की मूर्ति या तस्वीर, बांस का पौधा, रुपये-पैसे, भारी सामान, ओवन, मोबाइल चार्जर, अनाज के डिब्बे, ट्रॉफी, अवार्ड्स जैसी चीजों को भी नहीं रखना चाहिए।
मान्यता है कि घर पर शांति और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आप फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए हल्के सामान का ही इस्तेमाल करें।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।