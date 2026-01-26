Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणउत्तर पश्चिम दिशा का प्रवेश द्वार कैसा होता है? जानिए इससे जुड़े नियम और उपाय

उत्तर पश्चिम दिशा का प्रवेश द्वार कैसा होता है? जानिए इससे जुड़े नियम और उपाय

वास्तु शास्त्र में घर के प्रवेश द्वार का खास महत्व होता है। यह सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता है, बल्कि यह से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसका असर पूरे घर में पड़ता है। ऐसे में इस जगह का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि घर बनवाते समय मुख्य द्वार सही दिशा में होना चाहिए।

Dheeraj PalJan 26, 2026 07:19 pm IST
1/8

उत्तर-पश्चिम दिशा का द्वार

कुछ लोग उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार बनवाते हैं। चलिए जानते हैं क्या है सही है या गलत। वास्तु के मुताबिक घर का उत्तर पश्चिम दिशा का दरवाजा भी संतुलन, तरक्की और नए अवसर ला सकता है। यानी इस दिशा में बना प्रवेश द्वार सही होता है।

2/8

महत्व

मान्यता है कि उत्तर पश्चिम दिशा को वायु तत्व से जोड़ा जाता है। यह दिशा गति, बदलाव और नए लोगों से जुड़ाव का प्रतीक मानी जाती है। जिन घरों का मुख्य दरवाजा उत्तर पश्चिम में होता है, वहां जीवन में बदलाव जल्दी आते हैं।

3/8

सही दिशा

यह दिशा खासकर व्यापार, यात्रा और संपर्क से जुड़े काम करने वालों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। ऐसे में यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर-पश्चिम दिशा में है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

4/8

फायदे

उत्तर पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार से घर में नए अवसर और नए संपर्क बनते हैं। कामकाज में तेजी आती है। जो लोग यात्रा या फील्ड में काम करते हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है। घर में रुकावटें कम होती हैं और काम आगे बढ़ते हैं।

5/8

वास्तु दोष

अगर उत्तर पश्चिम दिशा में दरवाजा गलत जगह बना हो या वहां वास्तु दोष हो सकता है। इससे परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कुछ उपाय आजमा सकते हैं।

6/8

मुख्य द्वार के लिए वास्तु टिप्स

उत्तर पश्चिम दिशा का मुख्य दरवाजा हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दरवाजा अंदर की ओर खुलना शुभ माना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा के दरवाजे पर हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्का ग्रे रंग बेहतर माने जाते हैं।

7/8

दरवाजे का रखें ध्यान

ध्यान रखें कि दरवाजे के आसपास गंदगी या कबाड़ नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी होना बहुत जरूरी है। दरवाजे पर शुभ चिन्ह जैसे स्वस्तिक या ओम लगाया जा सकता है। समय समय पर दरवाजे की सफाई और मरम्मत करते रहें।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips