उत्तर पश्चिम दिशा का प्रवेश द्वार कैसा होता है? जानिए इससे जुड़े नियम और उपाय

उत्तर-पश्चिम दिशा का द्वार

कुछ लोग उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार बनवाते हैं। चलिए जानते हैं क्या है सही है या गलत। वास्तु के मुताबिक घर का उत्तर पश्चिम दिशा का दरवाजा भी संतुलन, तरक्की और नए अवसर ला सकता है। यानी इस दिशा में बना प्रवेश द्वार सही होता है।