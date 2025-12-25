Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघर में शंख रखने का सही तरीका क्या है, जानिए वास्तु नियम व फायदे

घर में शंख रखने का सही तरीका क्या है, जानिए वास्तु नियम व फायदे

पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्नों में से शंख भी समुद्र से निकला था। समुद्र से ही देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए माना जाता है कि शंख पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है।

Dheeraj PalDec 25, 2025 02:01 pm IST
वास्तु से जुड़े नियम

लोग इसे घर में रखते हैं। मान्यता है कि शंख रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में शंख रखने से कुछ वास्तु के नियम जुड़े हुए हैं, जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए।

रखने से लाभ

घर में शंख रखने से आपको भाग्य का साथ मिलता है और धन लाभ के द्वार भी खुल जाते हैं। पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और आपके घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

पूजा घर में रखें

वास्तु के मुताबिक शंख को रखने की सबसे अच्छी जगह आपके घर का पूजा घर होती है क्योंकि पूजा घर दूसरी जगहों से ज्यादा साफ होता है। आपको पूजा घर में भी हमेशा शंख को भगवान के पास ही रखना चाहिए।

कैसे रखें

शंख को किसी लाल या पीले कपड़े के ऊपर ही रखें। साथ ही इसे ढककर ही रखें। इससे शंख में कोई धूल-मिट्टी नहीं जाएगी और शंख की पवित्रता बनी रहेगी। आप चाहें, तो शंख को वहां भी रख सकते हैं, जहां पर आप पूजा सामग्री रखते हैं।

कैसे रखें साफ

पूजा करने से पहले और बाद में आप जब भी शंख का उपयोग यानी इसे बजाने के बाद इसे हर बार शुद्ध करना बेहद जरूरी है। शंख बजाने के बाद एक कटोरे में पानी और गंगाजल दोनों को मिला लें। अब इसमें शंख को पानी में डुबोकर निकालें। इसके बाद शंख को एक साफ कपड़े से साफ करके सुखाकर फिर से मंदिर में घर दें।

जमीन पर ना रखें

वास्तु के मुताबिक शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे शंख का अपमान माना जाता है। आप शंख को हमेशा एक कपड़े के ऊपर ही रखें।

शुभ का प्रभाव

शंख में कभी भी जल भरकर न रखें। शंख का मुंह ऊपर की तरफ करके रखना चाहिए, इससे शंख से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली रहती है। शंख को हमेशा भगवान विष्णु, लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के पास ही रखें। इससे शुभ का प्रभाव और भी बढ़ जाता है।

कहां रखें

शंख को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कोशिश करें कि आपके घर का मंदिर भी पूर्व दिशा की तरफ हो। इससे घर में सकारात्मकता का वास रहता है। पूर्व दिशा के अलावा आप शंख को उत्तर-पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

