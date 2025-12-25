घर में शंख रखने का सही तरीका क्या है, जानिए वास्तु नियम व फायदे

लोग इसे घर में रखते हैं। मान्यता है कि शंख रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में शंख रखने से कुछ वास्तु के नियम जुड़े हुए हैं, जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए।
घर में शंख रखने से आपको भाग्य का साथ मिलता है और धन लाभ के द्वार भी खुल जाते हैं। पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और आपके घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
वास्तु के मुताबिक शंख को रखने की सबसे अच्छी जगह आपके घर का पूजा घर होती है क्योंकि पूजा घर दूसरी जगहों से ज्यादा साफ होता है। आपको पूजा घर में भी हमेशा शंख को भगवान के पास ही रखना चाहिए।
शंख को किसी लाल या पीले कपड़े के ऊपर ही रखें। साथ ही इसे ढककर ही रखें। इससे शंख में कोई धूल-मिट्टी नहीं जाएगी और शंख की पवित्रता बनी रहेगी। आप चाहें, तो शंख को वहां भी रख सकते हैं, जहां पर आप पूजा सामग्री रखते हैं।
पूजा करने से पहले और बाद में आप जब भी शंख का उपयोग यानी इसे बजाने के बाद इसे हर बार शुद्ध करना बेहद जरूरी है। शंख बजाने के बाद एक कटोरे में पानी और गंगाजल दोनों को मिला लें। अब इसमें शंख को पानी में डुबोकर निकालें। इसके बाद शंख को एक साफ कपड़े से साफ करके सुखाकर फिर से मंदिर में घर दें।
वास्तु के मुताबिक शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे शंख का अपमान माना जाता है। आप शंख को हमेशा एक कपड़े के ऊपर ही रखें।
शंख में कभी भी जल भरकर न रखें। शंख का मुंह ऊपर की तरफ करके रखना चाहिए, इससे शंख से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली रहती है। शंख को हमेशा भगवान विष्णु, लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के पास ही रखें। इससे शुभ का प्रभाव और भी बढ़ जाता है।
शंख को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कोशिश करें कि आपके घर का मंदिर भी पूर्व दिशा की तरफ हो। इससे घर में सकारात्मकता का वास रहता है। पूर्व दिशा के अलावा आप शंख को उत्तर-पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।