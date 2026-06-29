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कहीं आप भी तो नहीं खाना खाने के बाद थाली में ही धोते हैं हाथ! तो जान लीजिए इसके नुकसान

भारतीय संस्कृति में भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। अन्न को मां अन्नपूर्णा का रूप कहा गया है। ऐसे में भोजन के बाद थाली में हाथ धोने जैसी छोटी-सी आदत भी अनजाने में अन्न का अपमान कर सकती है। शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में इसकी सख्त मनाही है।

Navaneet RathaurJun 29, 2026 09:20 pm IST
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अन्न का सम्मान क्यों जरूरी है?

हिंदू धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन जब हम खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं, तो बचे हुए अन्न के कण पानी में बह जाते हैं। यह अपमान माना जाता है, जिससे घर में दरिद्रता और आर्थिक परेशानी आ सकती है।

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थाली में हाथ धोने की गलती

खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोना एक आम आदत है। लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष इसे अशुभ मानते हैं। इससे बचे हुए अन्न के कणों का अपमान होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। थाली में पानी डालने से बचा अन्न गंदा हो जाता है, जो लक्ष्मी को नाराज करता है। हाथ धोने के लिए अलग बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए।

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बचा हुआ अन्न फेंकने की गलती

कई लोग बचा हुआ अन्न सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यह अन्न का घोर अपमान है। शास्त्र कहते हैं कि बचा अन्न गरीबों या जानवरों को देना चाहिए। इसे फेंकने से घर में अन्न की कमी आती है। बचा हुआ भोजन कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इसे साफ जगह पर रखकर जरूरतमंदों को देना चाहिए।

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भोजन करते समय बात करना

खाते समय मोबाइल पर बात करना या टीवी देखना आम हो गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भोजन के समय मन एकाग्र होना चाहिए। बातें करना या मन बिखेरना अन्न का अपमान है। इससे स्वास्थ्य खराब होता है और घर में अशांति आती है। भोजन को चुपचाप और आभार के साथ ग्रहण करना चाहिए।

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गंदे बर्तनों में भोजन करना

गंदे या बिना धुले बर्तनों में खाना खाना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बर्तन हमेशा साफ होने चाहिए। भोजन से पहले हाथ अच्छे से धोना चाहिए। साफ-सफाई बनाए रखने से अन्न का सम्मान होता है और घर में सुख बना रहता है।

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भोजन के बाद थाली छोड़ना

खाना खाकर थाली वहीं छोड़ देना गलत है। थाली को तुरंत साफ करना चाहिए। बची हुई थाली को छोड़ने से अन्न का अपमान होता है। इससे घर में आर्थिक परेशानी और कलह बढ़ सकती है। भोजन के बाद थाली साफ करके रखना चाहिए।

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सही नियमों का पालन

अन्न का सम्मान करने से जीवन में समृद्धि आती है। भोजन को प्रसाद मानकर खाएं। बचा अन्न फेंकने की बजाय उपयोग करें। नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। अन्न का अपमान कभी ना करें।

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अन्न का सम्मान करने के फायदे

जो लोग अन्न का सम्मान करते हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। धन-धान्य बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। यह छोटी-सी आदत जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती है।

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अन्न का सम्मान बढ़ाएगा सकारात्मकता

भोजन के बाद थाली में हाथ धोने की आदत छोटी लगती है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। अन्न को सम्मान दें, सही तरीके से हाथ धोएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इससे ना सिर्फ घर की समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि मन में भी शांति रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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