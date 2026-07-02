Vastu Tips: वास्तु के अनुसार शमी और तुलसी का पौधा साथ रखना चाहिए या नहीं?

क्या तुलसी और शमी का पौधा एक साथ रखना चाहिए?

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी और शमी दोनों पौधों का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि शमी का पौधा शनिदेव का। घर में इन दोनों पौधों को लगाना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इन पौधों को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। यह पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या तुलसी और शमी का पौधा एक साथ लगाया या रखा जा सकता है।