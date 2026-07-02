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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार शमी और तुलसी का पौधा साथ रखना चाहिए या नहीं?

Vatu Tips for tulsi and shami plant: तुलसी का पौधा सात्विक और देव-ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि शमी का संबंध शनि देव से माना गया है। आइए जानते हैं कि क्या वास्तु के अनुसार शमी और तुलसी का पौधा एक साथ एक गमले में लगाया जा सकता है या नहीं।

Saumya TiwariJul 02, 2026 01:41 pm IST
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क्या तुलसी और शमी का पौधा एक साथ रखना चाहिए?

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में तुलसी और शमी दोनों पौधों का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि शमी का पौधा शनिदेव का। घर में इन दोनों पौधों को लगाना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इन पौधों को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। यह पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या तुलसी और शमी का पौधा एक साथ लगाया या रखा जा सकता है।

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तुलसी और शमी को एक साथ एक गमले में लगा सकते हैं या नहीं?

वास्तु के अनुसार, दोनों पौधों का स्वभाव और ऊर्जा अलग-अलग होते हैं। शमी और तुलसी का पौधा घर पर एक साथ लगाना अशुभ नहीं होता है, लेकिन इन दोनों पौधों को एक साथ लगाने या रखने के लिए वास्तु के कुछ नियमों का पालन जरूरी है। वास्तु के अनुसार, शमी और तुलसी का पौधा एक साथ एक ही गमले में नहीं लगाना चाहिए, इन्हें आसपास के गमलों में रखना चाहिए।

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तुलसी और शमी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, तुलसी का पौधा घर के ईशान कोण या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। जबकि शमी का पौधा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। शमी का पौधा लगाने से शनिदेव के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।

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पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान

वास्तु के अनुसार, पूजा के समय इन दोनों पौधों को इस तरह रखना चाहिए कि शमी का पौधा तुलसी के पौधे से थोड़ा दाईं ओर रहे। ध्यान रहे कि इन दोनों पौधों को एक गमले में रखकर नहीं बल्कि अलग-अलग गमले में रखकर पूजा करनी चाहिए।

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तुलसी और शमी पूजन के लाभ

वास्तु के अनुसार, तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन घी का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है। जबकि शनिवार के दिन शमी पूजन का खास महत्व है। मान्यता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे पर दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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