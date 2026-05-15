Vat Savitri Vrat 2026: बरगद की पूजा में इन 5 बातों का रखें ध्यान, रक्षा सूत बांधते समय एक छोटी गलती पड़ जाएगी भारी

नियमों के पालन से मिलेगा व्रत का फल

वट सावित्री व्रत में इन नियमों का पालन करके आप व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। सच्ची श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि से किया गया व्रत पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली लेकर आता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।