Vastu Upay Follow these secret Vastu remedies to increase your wealth you will progress a lot Vastu Upay: धन बढ़ाने के लिए करें वास्तु के ये गुप्त उपाय, खूब होगी तरक्की
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Upay: धन बढ़ाने के लिए करें वास्तु के ये गुप्त उपाय, खूब होगी तरक्की

Vastu Upay: धन बढ़ाने के लिए करें वास्तु के ये गुप्त उपाय, खूब होगी तरक्की

वास्तु शास्त्र में सुखमय जीवन बनाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। कहा जाता है घर में धन की वृद्धि तब तक नहीं होती है, जब तक पॉजिटिव एनर्जी का संचार न हो।

Dheeraj PalSun, 5 Oct 2025 05:54 PM
1/7

वास्तु शास्त्र से जुड़े गुप्त उपाय

ऐसे में आज हम आपको वास्तु से जुड़े आसान और गुप्त उपाय बताए हैं जिन्हें आप चुपचाप आजमाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इन उपायों को करते समय न तो कोई आपको देखे और न ही कोई आपको टोके, नहीं तो इससे ये सात्विक उपाय काम नहीं करेंगे। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

2/7

मुख्य द्वार से जुड़े उपाय

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार का खास महत्व होता है। यह धन के प्रवेश का मार्ग भी होता है। ऐसे में इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गुप्त रूप से यानी कि जब कोई आपको नहीं देख रहा हो उस समय काले रंग से लेटे हुए 's' का छोटा सा चिन्ह बनाएं कुछ इस तरह '~'। इससे वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है जो धन को बाधित करती है।

3/7

जल से जुड़े गुप्त उपाय

घर में यदि जल से जुड़ी चीजें जैसे पानी की टंकी, नल या फव्वारे सही दिशा में रखा है, तो घर में आर्थिक संकट दूर होते हैं। ऐसे में इन चीजों को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। घर में पानी की बर्बादी या गलत दिशा पैसों की तंगी का संकेत होती है।

4/7

पानी वाले बर्तन से जुड़े उपाय

इसके अलावा, आप जिस भी बर्तन में पीने का पानी रखती हैं, उस बर्तन को लाल रंग के कपड़े से ढक कर रखें। इससे पैसा टिकना शुरू होगा।

5/7

किचन से जुड़े गुप्त उपाय

वास्तु के अनुसार रसोई में कभी भी पानी और अग्नि को साथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे धन घटता जाता है। ऐसे में अगर आपका फ्रिज, सिंक या पानी गैस स्टोव के पास है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपने गैस स्टोव पर नीले रंग का धागा बांध दें। इससे दोष दूर हो जाएगा और धन में वृद्धि के योग बनने लगेंगे।

6/7

उत्तर दिशा से जुड़े उपाय

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है। इस दिशा को हमेशा साफ और खाली रखें। अगर आप बिना किसी के आपको देखे इस दिशा में आप कुबेर का पौधा लगाते हैं, तो इससे आपके धन में तेजी से बढ़ोतरी होगी। बाद में भले ही कोई भी इस पौधे को देख ले।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips