Vastu Upay: धन बढ़ाने के लिए करें वास्तु के ये गुप्त उपाय, खूब होगी तरक्की

मुख्य द्वार से जुड़े उपाय

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार का खास महत्व होता है। यह धन के प्रवेश का मार्ग भी होता है। ऐसे में इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गुप्त रूप से यानी कि जब कोई आपको नहीं देख रहा हो उस समय काले रंग से लेटे हुए 's' का छोटा सा चिन्ह बनाएं कुछ इस तरह '~'। इससे वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है जो धन को बाधित करती है।